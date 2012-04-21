130 هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور احداث شد

علیرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سنددار کردن واحدهای مسکونی در دست احداث در شهرهای زیر 25 هزار نفر در ماموریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

وی افزود: بنیاد مسکن برای زمین هایی که وقفی نیستند سند صادر می کند و در غیر اینصورت صاحبان این واحدها باید به اوقاف مراجعه کنند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از ساخت 280 هزار واحد سهمیه سال گذشته این نهاد برای احداث واحد مسکونی در شهرهای زیر 25 هزار نفر خبر داد و گفت: تاکنون 130 هزار واحد فوق تحویل مالکان داده شده و مابقی تا پایان سال بهره برداری می شود.

تابش به مزیت سند ششدانگ واحدهای مسکن مهر اشاره کرد و افزود: سند این واحد برای انجام امورات بانکی در رهن بانک قرار می گیرد.

وی از اختصاص 700 میلیارد تومان از اعتبارات بنیاد مسکن در سال گذشته برای احداث پارکهای روستایی در کشور خبر داد و گفت: طرح های هادی روستایی در مازندران امسال تقویت می شود.

تابش دو روز گذشته برای افتتاح پروژه های بنیاد مسکن شهرهای غربی و مرکزی مازندران به این استان سفر کرده است.