به گزارش خبرنگار مهر، کتاب گزیده اشعار علما و روحانیون کشور با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و ستاد عالی کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد کشور منتشر میشود.
این کتاب منتخبی از شعرهای علما و روحانیون کشور در قرنهای مختلف را در بر خواهد گرفت که به همراه خلاصهای از زندگینامه این افراد تدوین و منتشر خواهد شد.
گزیده اشعار علما و روحانیون کشور به طور ترجیحی به سراغ آن دسته از علمای اسلامی در حوزه شعر میرود که در مقام مرجعیت بوده و دروس حوزوی را تا سطوح بالا طی کرده باشند.
آیتالله غروی کمپانی، طباطبایی، فرساد و شاهآبادی در کنار حضرت آیتالله امام خمینی(ره) از جمله روحانیون و مراجعی خواهند بود که گزیدهای از اشعار آنها در کنار بررسی کوتاه کارنامه فقهی و شعری آنها در این کتاب منتشر خواهد شد.
گزیده شعرهای علما و روحانیون کشور به پیشنهاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و با همکاری ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تدوین و در استان فارس منتشر خواهد شد.
مراحل تدوین و انتخاب شعرها و شخصیتها برای حضور در این کتاب توسط گروهی از مولفان و در استان فارس به زودی آغاز خواهد شد.
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