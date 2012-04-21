سرانه بیماران در برنامه پزشک خانواده اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالله عمادی روز شنبه در مراسم رونمایی از نسخه صفر 2 برنامه پزشک خانواده که در تالار امام جواد(ع) وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: چون در این نسخه پزشک نیاز به افزایش بیمار و کسب درآمد مکفی دارد و از طرفی منابع نیز باید به صورت بهینه مصرف شود بنابراین این سرانه در این حد در نظر گرفته شده است که کفایت لازم برای اجرای هر چه بهتر برنامه پزشک خانوده شهری را می کند.

وی افزود: برای تدوین بهتر نسخه 02 چهار مدل نظام پرداختی پزشک خانواده در دنیا را بررسی کردیم که شامل نظام های پرداخت: کارانه ای، موردی، سرانه ای و ترکیبی از این سه نظام بود، که در نهایت "نظام پرداخت سرانه" انتخاب شد.

عمادی گفت: در این نظام، پزشک می تواند میزان پیش بینی شده ای از بیماران را تحت امر خود قرار دهد و همه پزشکان عضو برنامه و یا پزشکانی که مطب در اختیار دارند می توانند در این طرح شرکت کرده و تا سقف 2500 بیمار را تحت پوشش بگیرند.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین مدل سرانه ای را به این دلیل که هزینه ارائه خدمات به عهده پزشک است و نیز برای جلوگیری از تحمیل نسخ غیرضروری به نظام سلامت کشور انتخاب کردیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رضایت بیمار شرط اصلی اجرای برنامه پزشک خانواده در نسخه 02 شهری است و برای پوشش بیماران آسیب پذیر توسط پزشکان پاداش در نظرگرفته شده است.

وی از استانداران کشور خواست ضمن هماهنگی با ستاد ملی برنامه پزشک خانواده که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور و دبیر آن نیز وزیر بهداشت است، همکاری کنند.

عمادی ادامه داد: همچنین مدیریت ستادهای استانی این طرح، با ستادهای راهبردی این برنامه که در دانشگاههای علوم پزشکی کشور مستقر هستند، هماهنگیهای لازم و پشتیبانی های مورد نظر را داشته باشند.

وی گفت: استانداران در صورت نیاز باید از منابع استانی نیز برای اجرای این طرح مهم به ستادها کمک کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سیستم کال سنتر مرکزی در هر دانشگاه برای پاسخگویی شبانه روزی به بیماران در این طرح در سراسر کشور اشاره کرد و بیان داشت: باید اشکالات این طرح توسط استانها به مقامات بالاتر گزارش شود و به صورت ادواری نیز گزارشهای لازم از اجرای هر چه بهتر این طرح تهیه و ارائه شود.