به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل با بیان اینکه طرحهای مختلف باید در جای خود و به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرند، تصریح کرد: این شورا نباید حل المسائل همه امورات باشد و یا با محول کردن برخی طرحها به این شورا کار شورای برنامه ریزی و توسعه را سنگین کرد.

وی با اشاره به اینکه نباید حلقه مفقوده برخی مسائل به شورای برنامه ریزی ارجاع داده شود، افزود: شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف قانونی خود را دارد که شرح وظایف آن مشخص شده و هیچ طرح ارجاع شده خارج از وظایف قانونی خود را انجام نمی دهد.

صابری با انتقاد از ارجاع برخی موضوعات خارج از شرح وظایف به این شورا اضافه کرد: برخی دستگاه ها وقتی در اجرای برنامه ای به حلقه مفقوده می رسند طرح را به شورای برنامه ریزی ارجاع می دهند که نباید چنین باشد.

وی با اشاره به اهمیت تکلیف قانونی این شورا یادآور شد: جلسات شورای برنامه ریزی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و این شورا هر ماه یک جلسه با حضور دو تن از نمایندگان مجلس برگزار می کند و حضور نمایندگان به این دلیل است تا شورا کوچکترین انحرافی از تکلیف قانونی خود نداشته باشد.

استاندار اردبیل خواستار مشخص کردن برنامه های اولویت دار دستگاه ها شد و تاکید کرد: دستگاه ها نباید هر پرونده ای را به شورای برنامه ریزی ارجاع دهند، بلکه با مشخص کردن طرحهای اولویت دار را برای بررسی و تصمیم گیری در این شورا مطرح کنند.

وی بررسی موضوعات مربوط به مسائل شهری را وظیفه شورای برنامه ریزی ندانست و عنوان کرد: تمامی مسائل مربوط به شهرها، تغییر کاربری روستاها و طرح هادی روستاها باید در کمیسیون ماده پنج مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

صابری با اشاره به مفاد شورای عالی شهرسازی تصریح کرد: در قانون شورای عالی شهرسازی عنوان شده که وقتی در مسایل شهری تصمیم گیری می شود باید شهردار و اعضای شورای شهر در جلسه حضور داشته باشند بنابراین وقتی طرحهای شهری در شورای برنامه ریزی مطرح می شود باید از شهردار و اعضای شورای شهر یا حداقل رئیس شورای آن شهر به جلسه دعوت شود.

به گزارش مهر، پیش از این نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با غیرقانونی خواندن مصوبات شورای برنامه ریزی استان اردبیل اعلام کرد مصوبات شورای برنامه ریزی برای طرح هادی روستاها غیرقانونی است و این مصوبات نباید در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب می رسید.

یونس اسدی در جلسه قبلی این شورا معتقد بود شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند برای تصمیمات بهتر به کارگروه ها تفویض اختیار دهد یا مسئولیتی در این مورد قبول نکند، البته بهترین کار این است که شورای برنامه ریزی مسئولیتی قبول نکند چون نمی تواند تک تک پرونده ها را مورد بررسی قرار دهد.