منش های سرداران شهید در باور مدیران مازندران تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت سوم خرداد و سالگرد ارتحال امام(ره) افزود: انتقال پیام و مردمی کردن مراسم بزرگداشت حماسه خرمشهر و ارتحال امام باید در جامعه تقویت شود.

وی اظهار داشت: دولت خود را وامدار ارزشهای ایثار و شهادت می داند چرا که نظام اسلامی با فتوحات بسیار در دفاع مقدس بیمه شده است.

استاندار مازندران با اینکه دهیاران و شهرداران باید حضور مردم را در مناسبت های سوم خرداد و ارتحال امام بیشتر کنند، تصریح کرد: آموزش و پرورش زمینه حضور بیشتر انجمن های اولیا و مربیان را برای شناساندن این فرهنگ بین دانش آموزان تقویت کند.

طاهایی با بیان اینکه بنیاد حفظ آثار روایان بیشتری را برای اعزام به مدارس و دانشگاهها در ایام سالگرد حماسه فتح خرمشهر فعال کند، یادآور شد: حوزه هنری مازندران نیز جشنواره های ویژه ای در حوزه تئاتر و شعر با مضمون سوم خرداد اجرا کند.

استاندار مازندران با تاکید بر تقویت روحیات و منش های سرداران شهید مازندران در ذهن و باور مدیران و مردم استان، تصریح کرد: زیبایی های دفاع مقدس را با شناساندن و بازگویی حالات زیبای رزمندگان شهید باید برای مردم و جوانان تبیین کرد.

رضا عظیمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برگزاری یادواره سرداران و 161 شهید جهاد کشاورزی استان، یازدهم خرداد ماه 91 در ساری خبر داد.