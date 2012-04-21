ورزش گلف در جذب توریست و تقویت صنعت گردشگری موثر است

محسن خاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر به دیگر مزیتهای این رشته ورزشی اشاره کرد و افزود: هدفمند بودن، آرامش موجود در ورزش گلف از لحاظ روانی و فیزیکی، هماهنگی اعصاب و عضلات، تمدد اعصاب و دوری از تنش و پرهیز از پرخاشگری مهمترین این ویژگیهاست.

وی اظهارداشت: احترام موجود در گلف و ارتقای منش و برخورد اجتماعی، سهل الوصول بودن گلف بر خلاف باور عوام، محبوبیت این رشته در بین همه مردم بعنوان یک ورزش فرهنگساز، مفرح و سرگرم کننده بودن و توسعه فضای سبز از اثرات مثبت و قابل توجه این رشته است.

رئیس هیئت گلف گیلان گفت: ورزش تاثیر بسیار شگفت انگیزی بر سلامت آحاد مختلف جامعه دارد که انکارناپذیراست.

وی افزود: جامعه امروز نیاز به حرکتی اصولی و بنیادین در خصوص همگانی کردن ورزش دارد و انتخاب نوع ورزش در این روند تاثیرگذار خواهد بود.

خاکزاد یادآور شد: رشد و شکوفایی استعدادهای نسل جوان و بالا بردن سطح سلامت و نشاط جامعه از طریق توسعه گلف بعنوان یک ورزش همگانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.