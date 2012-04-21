به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی بعدازظهر امروز شنبه در پایان تمرین استقلال در جمع خبرنگاران گفت: این عدالت نیست که ما برای بازیهایمان در لیگ هر 4 روز یکبار به میدان برویم اما تراکتورسازی 10 روز یکبار بازی کند. ما از مسئولان فدراسیون فوتبال خواسته بودیم زمان بازیهای ما را طوری برنامه ریزی کنند که بازیکنان خسته نشوند اما کسی به حرف ما گوش نکرد.

مظلومی خاطرنشان کرد: ما فرصت خوب تمرین کردن را نداشته ایم و برای دیدار با شاهین بوشهر فقط یک جلسه تمرین کردیم اما رقیبان ما برای قهرمانی فرصت کافی را داشته اند. متاسفانه در شرایط فعلی به درخواست های ما توجهی نمی شود اما برخی تیم ها هر وقت می خواهند زمان بازیشان را تغییر می دهند و حتی ورزشگاه را هم تغییر می دهند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال دیدار با شاهین را حساس خواند و گفت: هر دو تیم نیاز به برد دارند. ما چهار فینال پیش رو داریم که باید در همه این بازیها به پیروزی برسیم. در مقابل شاهین هم نیاز به سه امتیاز این دیدار دارد و می خواهد در شهر خودش سه امتیاز را بگیرد. آنها در فینال جام حذفی ما را اذیت کردند و می دانم که روز یکشنبه کار سختی پیش رو داریم.

مظلومی در مورد انتقاد برخی بازیکنان نیمکت نشین استقلال که خواستار استفاده از آنها در ترکیب تیم شده اند گفت: در همه جای دنیا ترکیب اصلی تیم ها مشخص است و سایر بازیکنان ذخیره هستند. با این حال هر وقت لازم بوده است ما از بازیکنان نیمکت نشین هم استفاده کرده ایم . این جزو اختیارات کادر فنی است که هر وقت صلاح بداند از بازیکنان استفاده کند.

وی در مورد تقویم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: متاسفانه کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم مسابقات لیگ قهرمانان را براساس لیگ کشورهای شرق آسیا تنظیم کرده که در این شرایط ما و کشورهای عربی ضرر می کنیم. فدراسیون فوتبال باید به این مسئله اعتراض کند و شرایط عادلانه ای را فراهم کند.