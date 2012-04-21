برگزاری تور هوایی برای سفرا به مقصد استان البرز

محمدرضا پوینده، مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان البرز به خبرنگار مهر گفت: در تور بازدید سفرای کشورهای خارجی می توان پیشنهاد داد که سفرا برای انجام مسافرتهای کوتاه خود به خصوص در استانهای شمالی از این پروازها استفاده کنند.

پوینده تصریح کرد: البرز تنها استانی است که به‌شکل پایلوت در حال برنامه‌ریزی روی بحث گردشگری هوایی است. با توجه به ظرفیت این استان در فرودگاه آزادی و امام (ره) و با وجود هواپیماهای سبک، ‌قصد داریم گردشگری هوایی را تا حد امکان رونق دهیم.

وی بیان کرد: فرودگاه آزادی این شهرستان بالغ بر یکصد هواپیمای سبک دو نفره دارد که مردم می توانند با آن مسافرت کوتاه هوایی انجام دهند.

پوینده توضیح داد: علاقه مندان می توانند در یک دوره دو تا سه ماهه آموزشی شرکت و کارت پرواز دریافت کنند چون این هواپیماها می تواند حتی در مدت چهارساعت و 20 دقیقه مسافت بین استان البرز تا جزیره کیش را بدون توقف طی کنند.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان البرز افزود: یک ساعت اجاره پرواز با هواپیماهای سبک دو نفره در این پایلوت گردشگری 200 هزار تومان هزینه دارد که البته مردم می توانند سفرهای 15 دقیقه ای نیز در اطراف تهران با این هواپیماها داشته باشند.