به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران خطبه حضرت زهرا(س) را در قالب کتاب "همراه با بانوی مینوی" در شمارگان 100 هزار نسخه منتشر کرد.



در این کتاب که همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س) منتشر شده است، علاوه بر خطبه حضرت زهرا(س)، سخنان مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید پیرامون مناقب آن حضرت و روایات مختلف در باب زندگانی و فضایل ایشان ذکر شده است.



در بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با حضرت زهرا(س) در این کتاب چنین آمده است: آنچه که در زندگی ظاهری آن بزرگوار وجود دارد، علم و حکمت و معرفت است که حتی در خطبه‌ای مثل خطبه فدکیه معروف آن بزرگوار که هم شیعه آن را نقل کرده است و هم اهل سنت، بعضی از فقرات آن را لااقل و بعضی هم همه آن خطبه را نقل کرده‌اند.



کتاب «همراه با بانوی مینوی» حاوی سخنان حضرات آیات صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی و سبحانی پیرامون فضائل حضرت زهرا(س) و خطبه آن حضرت است.



برپایی نمایشگاه تراکت و پوستر "یاس نبوی" در جامعه المصطفی(ص)



اداره فرهنگی معاونت فرهنگی تربیتی موسسه آموزش عالی بنت الهدی به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا(س) اقدام به برپایی نمایشگاه تراکت و پوستر با عنوان یاس نبوی کرده است.



در این نمایشگاه مطالب و پیام هایی در رابطه با شخصیت فاطمه زهرا(س) با عنوان گوهرهای فاطمی در قالب پوستر آمده است.



در پایان این نمایشگاه از مطالب و احادیث نصب شده در این نمایشگاه، مسابقه ای برگزار خواهد شد.



برگزاری ششمین همایش سالانه ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش



دبیر ششمین همایش سالانه ستاد همکاری‌های وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه از برگزاری این همایش با موضوع چشم انداز همکاری‌ها در آئینه سند تحول بنیادین خبر داد.



سید جواد حسینی گفت: این همایش در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 91 در استان قم، در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با حضور مدیران ارشد حوزه‌های علمیه، وزارت آموزش و پرورش، ائمه جمعه، علما، فضلا و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و با سخنرانی وزیر آموزش و پرورش و مدیر حوزه های علمیه برگزار می‌شود.



وی از همه کارشناسان عرصه تعلیم و تربیت جهت حضور فعال و مؤثر در همایش و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند صاحبنظران و زبدگان این عرصه دعوت کرد.



بانوان فعال فرهنگی حرم حضرت معصومه(س) تجلیل شدند



مراسم تجلیل از بانوان فعال و استادان واحد فرهنگی خواهران حرم مطهر با حضور حجت الاسلام سعیدی تولیت و حجت الاسلام حسینی سرپرست معاون فرهنگی آستانه مقدسه قم در سالن اجتماعات صحن صاحب الزمان(عج) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد.



تولیت آستانه مقدسه قم در این مراسم با اشاره به این که زائران حرم مطهر حضرت معصومه(س) اهل بهشت هستند، اظهار داشت: باید برای بهشتیان از بهترین ها بگوئید و دعا کنید آنچه موجب خشنودی امام زمان (عج) است بر زبان شما جاری شود.



حجت الاسلام سید محمد سعیدی در ادامه یادآور شد: باید برای خدمت به زائر حضرت معصومه(س)، جایگاه والا و با عظمت زائران و خادمان ایشان را درک کرد.



لازم به ذکر است، واحد فرهنگی خواهران آستانه مقدسه از مرداد ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و نسبت به برگزاری دوره های سخنرانی، بیان احکام، ترتیل خوانی، پاسخ گوئی به سئوالات شرعی، مشاوره و حلقه های معرفت اهتمام داشته است.



بر پایه این گزارش، برگزاری کلاس های تفسیر قرآن و نهج البلاغه، مهارت های زندگی، اصول عقاید، تربیت دینی فرزندان، درمان بیماری وسواس و پاسخ به شبهات اعتقادی با بهره گیری از استادان برجسته از جمله فعالیت های دیگر واحد فرهنگی خواهران حرم مطهر است.



نمایشگاه کتاب در بوستان‌های قم برپا شود



شهردار قم خواستار برگزاری نمایشگاه کتاب در بوستان های قم با همکاری مشترک شهرداری و اداره کل کتابخانه های عمومی استان شد.



محمد دلبری در جلسه ای که با حضور فریدونی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم تشکیل شد، اظهار داشت: کار کتابخانه ها در حیطه وظایف شهرداری است و شهرداری از فعالیت های فرهنگی و کتابخانه ای این اداره کل حمایت می کند.



وی در ادامه بیان داشت: در همین راستا و به منظور ترویج کتابخوانی، لازم است تا نمایشگاه کتاب با همکاری مشترک اداره کل کتابخانه های عمومی استان، در بوستان ها راه اندازی شود.



شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با توجه به استقبال مردم از کتابخانه سیار، چند اتوبوس در قالب کتابخانه سیار طراحی می شود و در اختیار اداره کل کتابخانه ها قرار می گیرد.



تامین نیروی کتابخانه‌های سیار توسط اداره کل کتابخانه های عمومی



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم نیز در ادامه این جلسه فعالیت های مشترک کتابخانه ها و شهرداری را در سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و یاداور شد: کتابخانه مشارکتی ایثار از رشد خوبی برخوردار بوده است و در حال حاضر با داشتن 10 هزار و 639 کتاب به 994 نفر از اعضا ارائه خدمات می دهد.



علی فریدونی ادامه داد: این اداره کل آمادگی دارد نیروی انسانی کتابخانه های سیار را تامین کند و براساس اصول کتابداری آنها را مدیریت کند.



بر پایه این گزارش، در این جلسه در مورد راه اندازی کتابخانه تخصصی هنر و معماری اسلامی و حمایت از کتابخانه مسجد علی بن ابیطالب بحث و تبادل نظر شد.