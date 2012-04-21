۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

عطایی با مهر عنوان کرد:

کشف 144 متر مکعب چوب قاچاق در غرب مازندران

نوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر گفت: دو هزار و 179 اصله چوب قاچاق به حجم 144 متر مکعب از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

اسحاق عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این‌که کشفیات مذکور در اجرای ماده 48 و تبصره هفت ماده سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور صورت گرفت افزود: 350 عدد بوته و 5.68  اِستِر هیزم از متخلفان ضبط شد.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده 42 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، تهیه چوب و هیزم و زغال و بریدن و ریشه‌ کن کردن درختان و نهالها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و در توده‌های جنگلی‌ بدون موافقت کتبی سازمان جنگل‌ها ممنوع است.

عطایی ادامه داد: در اجرای این ماده قانونی، تعداد 117 فقره پرونده بابت قطع 22 هزار و 636 درخت و درختچه و نهال تشکیل شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر گفت: برداشت ماسه و سنگ و مخلوط از اراضی ساحلی و تصرف این اراضی ممنوع بوده و در سال 90 تعداد 11 فقره پرونده بابت برداشت 404 متر مکعب سنگ و مخلوط و تجاوز به این عرصه‌ها در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران تشکیل شد.

حوزه منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر با 313 هزار هکتار جنگل و 197 هزار هکتار مرتع از رویان تا رامسر را در بر دارد.

