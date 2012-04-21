نمایشگاه نهاده ها، صنایع و ماشینهای کشاورزی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، گفت: این نمایشگاه با حضور 230 شرکت داخلی و خارجی از تاریخ 12 اردیبهشت تا 15 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار خواهد شد.

مهرزاد خرد تصریح کرد: در این نمایشگاه سه شرکت خارجی از کشورهای ایتالیا، ترکیه و آلمان حضور خواهد داشت و همچنین تعدادی از نمایندگیهای چندین شرکت خارجی دیگر نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: 41 درصد از فضای موجود نمایشگاه به موضوعات مکانیزاسیون کشاورزی، 12 درصد سیستم های آبیاری و آبرسانی، 10.2 درصد تجیزات و ادوات گلخانه ای، 20.3 درصد دام طیور، 16.5 تامین کنندگان نهاده های کشاورزی و.. اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه این نمایشگاه بهترین فرصت برای تبادل نظر و ارائه آخرین دستاورد های بخش کشاورزی کشور و جهان است، گفت: تمامی شرکتهای مربوط به بخش کشاورزی آخرین دستاورد های خود را در این نمایشگاه ارایه خواهند کرد و از طرفی کارشناسان نیز از نزدیک می توانند دستاوردهای بخش کشاورزی را بررسی کنند.

خرد در ادامه سخنان خود با اشاره به بیان اینکه برنامه های مختلفی در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود، افزود: سمینار های علمی با حضور دانشگاهیان و همچنین کار گاه های آموزشی مختلف به عنوان برنامه های جانبی این نمایشگاه برگزار می شود.