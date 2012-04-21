  1. دين، حوزه، انديشه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

فردا 3 اردیبهشت ماه؛

نشست سراسری مدیران کل تبلیغات اسلامی استا‌ن‌ها برگزار می‌شود

نشست سراسری مدیران کل تبلیغات اسلامی استا‌ن‌ها برگزار می‌شود

نشست سراسری مدیران کل تبلیغات اسلامی استا‌ن‌ها فردا، سوم اردیبهشت ‌ماه، با حضور حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی‌ و مدیران کل تبلیغات اسلامی 31 استان برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سراسری مدیران کل تبلیغات اسلامی استا‌ن ‌ها با موضوع بررسی فعالیت ‌های قرآنی استان‌ ها و تشریح برنامه ‌ها و طرح‌ های سال 91 برگزار می‌شود.
این نشست فردا، سوم اردیبهشت‌ماه، ساعت 14 با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس و معاونان سازمان دارالقرآن و مدیران کل تبلیغات اسلامی 31 استان در محل سازمان دارالقرآن الکریم برپا خواهد شد.
اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های قرآنی در استان ‌ها که از سوی سازمان دارالقرآن الکریم ابلاغ می‌‌شود به عهده ادارات کل تبلیغات اسلامی است و ضرورت دارد مدیران کل از سیاست‌‌ های کلان سازمان دارالقرآن و آخرین تغییرات مهم در امور قرآنی آگاه شوند بنابراین در این نشست فعالیت‌های قرآنی استان ‌ها بررسی وبرنامه‌ها و طرح‌های سال 91 تشریح می ‌شود. 
 
کد مطلب 1582323

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