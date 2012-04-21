به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سراسری مدیران کل تبلیغات اسلامی استا‌ن ‌ها با موضوع بررسی فعالیت ‌های قرآنی استان‌ ها و تشریح برنامه ‌ها و طرح‌ های سال 91 برگزار می‌شود.

این نشست فردا، سوم اردیبهشت‌ماه، ساعت 14 با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس و معاونان سازمان دارالقرآن و مدیران کل تبلیغات اسلامی 31 استان در محل سازمان دارالقرآن الکریم برپا خواهد شد.

اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های قرآنی در استان ‌ها که از سوی سازمان دارالقرآن الکریم ابلاغ می‌‌شود به عهده ادارات کل تبلیغات اسلامی است و ضرورت دارد مدیران کل از سیاست‌‌ های کلان سازمان دارالقرآن و آخرین تغییرات مهم در امور قرآنی آگاه شوند بنابراین در این نشست فعالیت‌های قرآنی استان ‌ها بررسی وبرنامه‌ها و طرح‌های سال 91 تشریح می ‌شود.

