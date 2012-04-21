مدیر کل جدید غله گلستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی عباس قبادی معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سیاوش حسین پور به عنوان مدیر جدید اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان منصوب شد.

مدیر کل امور مجامع شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در مراسم تودیع و معارفه مدیر غله گلستان با اشاره به پتانسیل مطلوب و منحصر به فرد استان گلستان اظهار داشت: گلستان از لحاظ کمی و کیفی گندم در ردیف سه استان اول کشور قرار دارد.

عباس ارشدی افزود: با تعیین راهبرد سال جدید از سوی مقام معظم رهبری که تحت عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده، می توان با همت و حمیت بخش های دولتی و خصوصی شاهد رشد فزاینده کیفی و کمی گندم در این منطقه باشیم.

وی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری 3950 ریال است، اظهار داشت: انتظار می رود بخش خصوصی با توجه به شرایط موجود در سال جاری پیش قراول امر خرید و ذخیره سازی این محصول استراتیک باشد.

در این مراسم با قدردانی از خدمات سید حمیدرضا میرآفتاب مراسم معارفه سیاوش حسین پور به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو و سرپرست شرکت غله استان گلستان برگزار شد.