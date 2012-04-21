۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

مدیر کل جدید غله گلستان معرفی شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مدیرکل جدید غله استان گلستان را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی عباس قبادی معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سیاوش حسین پور به عنوان مدیر جدید اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان منصوب شد.

مدیر کل امور مجامع شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در مراسم تودیع و معارفه مدیر غله گلستان با اشاره به پتانسیل مطلوب و منحصر به فرد استان گلستان اظهار داشت: گلستان از لحاظ کمی و کیفی گندم در ردیف سه استان اول کشور قرار دارد.

عباس ارشدی افزود: با تعیین راهبرد سال جدید از سوی مقام معظم رهبری که تحت عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده، می توان با همت و حمیت بخش های دولتی و خصوصی شاهد رشد فزاینده کیفی و کمی گندم در این منطقه باشیم.

وی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری 3950 ریال است، اظهار داشت: انتظار می رود بخش خصوصی با توجه به شرایط موجود در سال جاری پیش قراول امر خرید و ذخیره سازی این محصول استراتیک باشد.

در این مراسم با قدردانی از خدمات سید حمیدرضا میرآفتاب مراسم معارفه سیاوش حسین پور به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو و سرپرست شرکت غله استان گلستان برگزار شد.

      مدیری که با سپاه خوب باشد حافظ بیت المال است اما کسانی که بیت المال را می خورند از آمدن چنین مدیری ناراحت میشوند لذا در پی تخریب او یا رفتن او به طریقی خواهد شد

