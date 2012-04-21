نمایشگاه معرفی مشاغل در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه را می توان اقدامی در راستای جذب و هدایت حداکثری دانش آموزان به شاخه های فنی و حرفه ای و کار دانش با توجه به سیاستهای بالادستی و رفع گوشه ای از معضل بیکاری در سطح استان برشمرد.

این نمایشگاه شامل چهار بخش است که در مجموع دست ساخته های هنرجویان را در بیش از 20 رشته فنی و حرفه ای و کار دانش از جمله، طراحی صفحات وب، معماری داخلی، گرافیک، تصویر سازی، نقشه کشی، خیاطی و دوختهای تزیینی ، طراحی فرش ، تذهیب و تشعیر ، تعمیر عمومی رایانه و ... به معرض نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه از دوم تا 11 اردیبهشت ماه جاری از ساعت 30/8 صبح تا 13 بعد از ظهر برای بازدید دانش آموزان سراسر استان دایر است.

جمعی از هنرمندان کرد از "احمد عزیزی" عیادت کردند

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه به همراه جمعی از شاعران کرد از احمد عزیزی شاعر مطرح کشورمان عیادت کردند.

در این دیدار صمیمانه که با حضور رضا موزونی مدیرکل کانون پرورش فکری استان و تعدادی از شاعران کرد زبان صورت گرفت مدیر کانون استان ضمن صحبت با خانواده این شاعر بزرگ کشورمان ابراز امیدواری کرد تا با عنایت خداوند، وضعیت جسمی این شاعر گرانقدر هرچه زودتر بهبود یابد.

عزیزی آثار شعر و نثر ادبی متعددی دارد و شاعری با سبک منحصر به فرد است که این سبک بصورت مثنوی در ' کفشهای مکاشفه ' جلوه کرده ‌است.

براساس این گزارش، اشعار عزیزی با عرفان اسلامی آمیختگی دارد و مدح اهل بیت در بیشتر آثارش موج می‌زند.

تحقق شعار رهبر معظم انقلاب گامی بلند در راستای استقلال کشور است

رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر تولید ملی، گفت: تحقق شعار امسال رهبری گامی بلند در راستای استقلال کشور است.

دکتر بهروز بادکو، اظهار داشت: نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی ارائه شعار کلیدی است که اهمیت آن زمانی بهتر دانسته می شود که اهمیت تولید ملی در رشد و توسعه کشور بررسی شود.

وی با بیان این که انتخاب این شعار یکی از مهمترین گام ها در جهت تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور ارزیابی می شود، افزود: شعار تولید ملی از زیرساخت های مهم توسعه کشور محسوب می شود که مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه در راستای استمرار شعار جهاد اقتصادی مطرح کردند.

بادکو، لازمه تحقق این شعار را توجه به نهادهای تولید دانست و گفت: این شعار باید دغدغه بزرگ کشور بخصوص در بخش خصوصی باشد.

وی شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تعبیر دیگری از جهاد اقتصادی عنوان کرد و گفت: تولید اهمیت حیاتی در اقتصاد هر کشوری دارد بنابراین با توجه به شرایط جامعه و بحث تحریم ها، عنوان تولید ملی می تواند استفاده از ظرفیتهای کلان متعدد بخش کشاورزی و صنعتی کشور محسوب شود.

رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه با تاکید براین که در سایه تحقق این شعار، اشتغال پایدار و واقعی به طور مستمر محقق می شود، گفت: توجه به تولید ملی مهمترین مسیر برای حل مشکلات اشتغال کشور است.

