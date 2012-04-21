فرودگاه بین المللی طرابلس تحویل شورای انتقالی لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "یوسف ابراهیم" گفت : انقلابیون الزنتان فرودگاه بین المللی طرابلس را به شورای انتقالی لیبی تحویل داده اند.

از سوی دیگر "عمر الخضراوی" معاون وزیر کشور لیبی بیان کرد: واگذاری مسئولیت فرودگاه بین المللی طرابلس به شورای انتقالی نقطه عطفی تاریخی است که نشان می دهد لیبی در حال انتقال از مرحله انقلاب به دوره دولت سازی است.

معاون وزیر کشور لیبی درباره سرنوشت انقلابیونی که قبلا این مسئولیت را برعهده داشته اند، افزود: این انقلابیون جذب وزارت کشور و دفاع خواهند شد.

شایان ذکر است که شبه نظامیان لیبی با وجود گذشت چند ماه از سرنگونی رژیم معمر قذافی و قتل وی هنوز کنترل بسیاری از مراکز را در دست دارند.