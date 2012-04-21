  1. ورزش
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

ونگر برای تمدید قرارداد با فن پرسی برای آرسنال ضرب الاجل تعیین کرد

ونگر برای تمدید قرارداد با فن پرسی برای آرسنال ضرب الاجل تعیین کرد

"آرسن ونگر" انتظار دارد مسئولان باشگاه آرسنال پیش از رقابت‌های یورو 2012 در خصوص تمدید قرارداد با رابین فن پرسی تصمیم گیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم هلندی آرسنال آخرین سال قراردادش با توپچی‌ها را سپری می‌کند و مسئولان باشگاه بیم آن دارند که وی از این تیم جدا شود.

بر پایه گزارش ساکرنت، گفتگوها برای تمدید قرارداد با این بازیکن، سال گذشته بی نتیجه ماند و ونگر امیدوار است که در آینده‌ای نزدیک در خصوص تمدید قرارداد با وی تصمیم قطعی گرفته شود.

ونگر در خصوص رابین فن پرسی اظهار داشت: رابین به لحاظ جسمانی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. او زندگی سلامتی دارد و تمرکزش روی فوتبال است.

این در حالی است که بتازگی فن پرسی شایعات مربوط به حضورش در بارسلونا را رد کرده است. عکسی بتازگی منتشر شده که در آن مهاجم هلندی آرسنال در هتل محل اقامت بارسلونا در لندن دیده شده است. البته فن پرسی گفته قصد داشته با هموطنش ابراهیم آفلای دیدار کند.

کد مطلب 1582346

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