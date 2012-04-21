230 میلیارد تومان از اعتبارات آب و فاضلاب مازندران در سفر سوم دولت تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در نمایشگاه دستاوردهای سفر هیئت دولت به استان اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران از حیث تعداد روستاها و جمعیت روستایی در ردیف پنج استان اول کشور بوده که به دلیل عدم توجه در گذشته مشکلات زیادی در بخش آب روستایی داشتیم.



وی افزود: در سالهای اخیر با رشد اعتبارات تخصیصی تحول شگرفی در آبرسانی به روستاها به وجود آمد که این مقدار اعتبار برای آبرسانی به جمعیت عظیم روستایی و مسافران استان گردشگر پذیر مازندران کفایت نمی کند.



برزگر، شاخص بهره مندی آب شرب در روستاهای مازندران را با توجه به رشد اعتباری مناسب 74.5 درصد عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سه سفر دولت توانستیم اعتبارات خوبی جذب کنیم که در این سفرها 280 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاهای استان جذب و هزینه شده است.



وی ادامه داد: با سعی و تلاش فراوان توانستیم پنج میلیارد تومان اعتبار تخصیصی در سفر اول را جذب و در سفر دوم مصوبه ای در زمینه آب شرب روستایی نداشتیم لیکن در سفر سوم 460 میلیارد تومان اعتبار تخصیص که تاکنون 230 میلیارد تومان جذب شده است.



وی با اشاره به مشکلات آبرسانی روستایی اظهار داشت: هم اکنون عملیات احداث 52 مجتمع آبرسانی روستایی در استان شروع شده و تلاش می کنیم تا به سریعتر به پایان برسانیم.



مدیر عامل آب و فاضلاب مازندران افزود: در مصوبات سفر برای آبرسانی به برخی روستاها مشکلات زیادی داشتیم از جمله برای آبرسانی به مجتمع لاله آباد بابل، کرسب مسکوپا ساری، دشت سر و بوران آمل، گهرباران ساری، چاسرکا بابل که نیازمند اعتبارات بیشتری هستیم.

وی گفت: تلاش داریم در سفر چهارم دولت برای بخش آب روستایی اعتبارات خوبی را جذب کنیم تا مشکلات مردم روستاهای استان برطرف شود.



نمایشگاه دستاوردهای سفر دولت به مازندران با حضور دستگاههای اجرایی استان به مدت سه روز در میدان امام ساری جریان دارد.