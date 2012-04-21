به گزارش خبرنگار مهر، این روزها علاوه بر استخراج نفت و گاز طبیعی و جلوافتادگی از اعراب در توسعه میادین مشترک هیدروکربوری، ساخت پالایشگاه و توزیع بنزین یورو چهار، یک ماموریت جدید دیگر به وزارت نفت واگذار شده است.

پس از آب گرفتگی خطوط و ایستگاه‌های متروی تهران در غرب پایتخت رئیس جمهوری ماموریت جدیدی را به وزارت نفت واگذار گرده است.

بر این اساس در ستاد بحران وزارت نفت و با دستور مستقیم رئیس جمهوری، شرکت حفاری شمال مسئولیت تخلیه آب ایستگاه‌ها و خطوط متروی تهران را بر عهده گرفته است.

هدایت الله خادمی امروز در گفتگو با مهر با تایید واگذاری تخلیه آب در ایستگاه های متروی تهران، گفت: هم اکنون 26 نفر از مدیران و کارشناسان این مجموعه طرح ویژه ای را برای تسریع در تخلیه آب ایستگاه‌های مترو در دستور کار قرار داده اند.

مدیرعامل حفاری شمال با اعلام اینکه در شرایط فعلی 13 پمپ پیشرفته تخلیه آب ویزه پروژه نفتی برای تخلیه آب ایستگاه های مترو تدارک دیده شده است، اظهارداشت: هم اکنون این تجهیزات در ایستگاه های دکتر جبیب اله و اکباتان تهران مورد استفاده قرار گرفته است.

مهدی پور مدیر بحران این مجموعه نفتی هم از آغاز تخلیه گسترده آب در ایستگاه دکتر حبیب اله متروی تهران خبر داد و تاکید کرد: با توجه به پیشرفت فعلی کار پیش بینی می ود در کوتاه ترین زمان امکان تخلیه این آب فراهم شود.

به گفته این مقام مسئول با کمک با پمپ‌های 6 اینچی موجود در محل پس از گذشت 24 ساعت موفق به تخلیه 17 متر از ارتفاع آبهای موجود در ایستگاه حبیب الهی متروی تهران شدیم.

رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت حفاری شمال خاطرنشان کرد: این شرکت در ایستگاه استاد معین نیز با اعزام یک گروه 10 نفره و رفع نقص تعداد هشت دستگاه از پمپهای موجود حضور موثری داشت.