پرونده تخلف پنج میلیارد ریالی مباشر میوه در زنجان در حال رسیدگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه در تعطیلات نوروز امسال مباشری در استان میوه های نامرغوب را در مراکز فروش توزیع می کرد، افزود: پس از مطلع شدن از این موضوع و علت یابی دقیق آن، پرونده تشکیل شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: 176 تن میوه نامرغوب توسط مباشر متقلب در ایام نوروز در بین مردم توزیع شده بود که 45 تن میوه از آن نیز برگشت داده شد و اقدامات لازم برای جمع آوری میوه های نامرغوب انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان تاکید کرد: طی تعطیلات نوروز و در بازدید بازرسان از واحدهای مختلف نانوایی 100 فقره پرونده متخلف در این حوزه تشکیل شد که عمده ترین تخلفات صورت گرفته به دلیل کم فروشی در وزن چانه های خمیر نان بوده است.

نجف زاده با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اساسی سازمان را نظارت و پوشش 100 درصدی بر رستوران های بین راهی استان است، گفت: هزار و 100 کیلوگرم گوشت قرمز فاسد از این واحدها جمع آوری شد.

وی در ادامه گفت: طی سه ماهه پایان سال گذشته نیز تعداد پرونده های وارده در مقایسه با سال قبل آن رشد 55 درصدی داشته است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجن ، با بیان اینکه در اجرای احکام پرونده ها متشکله نیز در سطح کشور رشد 25 درصدی وجود داشته است، افزود: ارزش ریالی این پرونده های متشکله سه میلیارد و 969 میلیون ریال بوده است.

نجف زاده با اشاره به اینکه در بررسی های انجام گرفته قیمت گوشت قرمز در استان افزایش سه برابری داشته است، گفت: عوارض دریافتی شهری شورای شهر نیز افزایش 10 برابری و عوارض اتوبان نیز 35 درصد رشد داشت.

وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد بازرسان موجود در این استان پاسخگوی رسیدگی و نظارت در این بخش نیست و در این راستا باید تعداد بازرسان افزایش یابد.