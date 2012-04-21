خوزستان در بخش کتابخانه ها جزو استانهای برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سادات فاطمی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان اظهار کرد: کتابخانه های عمومی استان خوزستان از لحاظ کیفیت و کمیت در سطح مطلوبی قرار دارند و این نشان از تلاش مدیران این استان در راستای توسعه فرهنگی دارد.

وی با بیان اینکه رشد زیربنایی، افزایش تجهیزات، افزایش اعضا و امانت از مواردی است که در همه کتابخانه های عمومی کشور دیده می شود، افزود: اما به لحاظ کیفی تعداد انگشت شماری از کتابخانه های کشور پیشرو هستند که استان خوزستان نیز یکی از آنهاست.

سادات فاطمی به وضعیت کتابخانه های عمومی کشور اشاره و سرانه فضای کتابخانه ها در کشور به ازای هر 100 نفر را حدود دو متر بیان کرد و گفت: با تهیه و تدوین نقشه راه عمرانی در نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور این میزان به حدود هشت متر مربع افزایش می ‌یابد.

وی افزود: استاندارد جهانی فضای هشت متر برای 100 نفر را اعلام کرده که در این راستا با کمبود فضا مواجه هستیم.

معاون امور استانها، مجلس و مشارکتهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به اینکه تعداد کتابخانه های عمومی در کشور دو هزار و 800 باب است، افزود: بیش از دو میلیون نفر عضو این کتابخانه ‌ها هستند و این در حالی است که از دو هزار و 800 کتابخانه موجود دو هزار کتابخانه مربوط به نهاد بوده و 800 کتابخانه به صورت مشارکتی احداث شده است.

وی تصریح کرد: در ابتدای دولت نهم تعداد کتابخانه ها، یک هزار و 500 باب بود که در سالهای اخیر این آمار به طور تقریب دو برابر شده است.

سادات فاطمی بیان کرد: بیش از 29 میلیون عنوان کتاب در کتابخانه‌ های عمومی کشور وجود دارد.