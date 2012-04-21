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۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

سادات‌ فاطمی:

خوزستان در بخش کتابخانه ها جزو استانهای برتر است

خوزستان در بخش کتابخانه ها جزو استانهای برتر است

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون امور استانها، مجلس و مشارکتهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: تعداد معدودی از استانهای کشور از لحاظ کیفیت کتابخانه های عمومی در صدر هستند که استان خوزستان یکی از آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سادات فاطمی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان اظهار کرد: کتابخانه های عمومی استان خوزستان از لحاظ کیفیت و کمیت در سطح مطلوبی قرار دارند و این نشان از تلاش مدیران این استان در راستای توسعه فرهنگی دارد.

وی با بیان اینکه رشد زیربنایی، افزایش تجهیزات، افزایش اعضا و امانت از مواردی است که در همه کتابخانه های عمومی کشور دیده می شود، افزود: اما به لحاظ کیفی تعداد انگشت شماری از کتابخانه های کشور پیشرو هستند که استان خوزستان نیز یکی از آنهاست.
 
سادات فاطمی به وضعیت کتابخانه های عمومی کشور اشاره و سرانه فضای کتابخانه ها در کشور به ازای هر 100 نفر را حدود دو متر بیان کرد و گفت: با تهیه و تدوین نقشه راه عمرانی در نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور این میزان به حدود هشت متر مربع افزایش می ‌یابد.
 
وی افزود: استاندارد جهانی فضای هشت متر برای 100 نفر را اعلام کرده که در این راستا با کمبود فضا مواجه  هستیم.
 
معاون امور استانها، مجلس و مشارکتهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به اینکه تعداد کتابخانه های عمومی در کشور دو هزار و 800 باب است، افزود: بیش از دو میلیون نفر عضو این کتابخانه ‌ها هستند و این در حالی است که از دو هزار و 800 کتابخانه موجود دو هزار کتابخانه مربوط به نهاد بوده و 800 کتابخانه به صورت مشارکتی احداث شده است.
 
وی تصریح کرد: در ابتدای دولت نهم تعداد کتابخانه ها، یک هزار و 500 باب بود که در سالهای اخیر این آمار به طور تقریب دو برابر شده است.
 
سادات فاطمی بیان کرد: بیش از 29 میلیون عنوان کتاب در کتابخانه‌ های عمومی کشور وجود دارد.
کد مطلب 1582379

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