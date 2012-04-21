قصیده گونترگراس تحریف حقایق است!

به گزارش خبرگزاری مهر، "بنیامین نتانیاهو" در گفتگو با روزنامه "بیلد" آلمان مدعی شد: کسانی که با اظهارات گونترگراس موافقند باید از خودشان بپرسند که آیا با کشتار یهودیان (هولوکاست) نیز موافقند؟

وی ادعا کرد: گونترگراس در قصیده اخیر خود دست به تحریف وقایع زده است.

شایان ذکر است انتشار شعر ضداسرائیلی گراس 84 ساله در روزنامه زوددویچه سایتونگ خشم مقامات تل آویو را به دنبال داشته و موجی از تظاهرات علیه جنگ طلبی این رژیم را در آلمان سبب شده است. همچنین مقامات تل آویو پس از انتشار قصیده انتقادآمیز گونترگراس از ممنوعیت ورود وی به سرزمینهای اشغالی خبر دادند.



گونتر گراس نویسنده مشهور آلمانی در قالب یک شعر به سیاستهای غرب در مورد برنامه هسته ای ایران انتقاد کرد. وی در این شعر با عنوان "آنچه باید گفت"، رژیم صهیونیستی را متهم کرد که قصد دارد با حمله به ایران، موجودیت یک ملت را به خطر بیندازد.