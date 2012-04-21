حجت الاسلام محسن ملک افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام ارسال آثار به همایش "حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی" گفت: تا پایان مهلت ارسال آثار در 15 فروردین ماه، 82 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد.
وی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: این همایش به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام و مقام معظم رهبری و دست یابی به اهدافی از جمله گسترش و تقویت ارتباط میان رسانه و حوزه علمیه، توانمند سازی طلاب حوزههای علمیه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای ارتباطی و رسانهای، شناسایی رسانههای همسو و رقبای رسانهای ضد دینی و مذهبی و ... برگزار می شود.
دبیر همایش علمی"حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی" با اشاره به محورهای این همایش یادآور شد: دین و رسانه و تبلیغ دین و رسانه از محورهای اصلی و دین رسانه ای، تحلیل نظریه های ناظر بر ارتباط با دین و رسانه، رسانه و دین؛ فرصت و محدودیت ها و ... از جمله محورهای فرعی این همایش هستند.
پذیرش 42 مقاله در مرحله ارزیابی
وی در ادامه بیان داشت: از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه این همایش 42 مقاله در دو محور اصلی دین و رسانه و تبلیغ دین و رسانه پذیرفته شده است که در حال حاضر در مرحله ارزیابی توسط استادان و داوران متخصص در این حوزه ها قرار دارند.
چهارم خردادماه؛ زمان برگزاری همایش "حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی"
ملک افضلی از قرائت مقالات برگزیده در زمان برگزاری همایش خبر داد و یادآور شد: مراسم اختتامیه همایش "حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی" چهارم خرداد ماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.
ملک افضلی به مهر خبر داد:
ارسال 82 مقاله به دبیرخانه همایش "حوزه، رسانه و ارتباطات"
قم - خبرگزاری مهر: دبیر همایش علمی "حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی" از ارسال 82 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد.
حجت الاسلام محسن ملک افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام ارسال آثار به همایش "حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی" گفت: تا پایان مهلت ارسال آثار در 15 فروردین ماه، 82 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد.
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