ارسال 82 مقاله به دبیرخانه همایش "حوزه، رسانه و ارتباطات"

حجت الاسلام محسن ملک افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام ارسال آثار به همایش "حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی" گفت: تا پایان مهلت ارسال آثار در 15 فروردین ماه، 82 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد.



وی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: این همایش به منظور تحقق آرمان‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری و دست یابی به اهدافی از جمله گسترش و تقویت ارتباط میان رسانه و حوزه علمیه، توانمند سازی طلاب حوزه‌های علمیه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای ارتباطی و رسانه‏ای، شناسایی رسانه‌های هم‌سو و رقبای رسانه‌ای ضد دینی و مذهبی و ... برگزار می شود.



دبیر همایش علمی"حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی" با اشاره به محورهای این همایش یادآور شد: دین و رسانه و تبلیغ دین و رسانه از محورهای اصلی و دین رسانه ای، تحلیل نظریه های ناظر بر ارتباط با دین و رسانه، رسانه و دین؛ فرصت و محدودیت ها و ... از جمله محورهای فرعی این همایش هستند.



پذیرش 42 مقاله در مرحله ارزیابی



وی در ادامه بیان داشت: از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه این همایش 42 مقاله در دو محور اصلی دین و رسانه و تبلیغ دین و رسانه پذیرفته شده است که در حال حاضر در مرحله ارزیابی توسط استادان و داوران متخصص در این حوزه ها قرار دارند.



چهارم خردادماه؛ زمان برگزاری همایش "حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی"



ملک افضلی از قرائت مقالات برگزیده در زمان برگزاری همایش خبر داد و یادآور شد: مراسم اختتامیه همایش "حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی" چهارم خرداد ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

