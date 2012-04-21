دستگیری شکارچیان رانندگان مسافربر

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 10 صبح امروز مردی با مراجعه به کلانتری 165 لواسانات از سرقت اموالش از سوی دو زورگیر مسافرنما خبر داد.

او در شکایت خود به ماموران گفت: امروز از گوهردشت دو نفر را به مقصد لواسان سوار کردم. دو مرد مسافر در طول مسیر با من طرح دوستی ریخته و پس از رسیدن به آدرس مورد نظر مرا به داخل خانه شان دعوت کردند. من هم فریب حرف های آنها را خورده و وارد خانه شدم که در آنجا دو مرد تبهکار به سویم حمله ور شده و با تهدید 10 میلیون تومان پول، مدارک شناسائی و دیگر وسایل همراهم را سرقت کردند.

آنها سپس مرا از خانه بیرون انداخته و تهدید کردند اگر موضوع را به پلیس اطلاع دهم مرا می کشند. احتمال می دهم دزدان هنوز در آن خانه باشند به همین خاطر سریع نزد ماموران آمدم تا شکایت کنم.

در ادامه با دستور سروان سروان حشمت الله کرمی رئیس کلانتری 165 لواسانات، تیمی از ماموران راهی محل سرقت شده و دزدان را هنگام فرار از آنجا دستگیر کردند. در بازرسی از محل نیز پولها و مدارک سرقت شده از سارق کشف شد.

با انتقال متهمان به کلانتری مشخص شد، آنها به صورت دربستی خودروها را کرایه کرده و در طول مسیر اعتماد راننده را جلب کرده و او را به خانه مورد نظر می کشاندند. دزدان سپس با تهدید اموال مسافران را به سرقت برده و طعمه های خود را با تهدید از خانه بیرون می انداختند.

هم اکنون تحقیقات برای شناسائی دیگر جرایم متهمان ادامه دارد.