گلستان ظرفیت بالایی در صادرات گندم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش حسین پور بعد از ظهر شنبه در جلسه معارفه خود افزود: جایگاه گلستان بسیار بالاتر از جایگاه فعلی است و امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی نامگذاری شده، باید همه همت بر این گذاشته شود که منویات ایشان به خصوص در صنعت تجارت غلات به معنی تمام آن در این استان محقق شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور گفت: استان گلستان حدود 30 درصد آرد مصرف کشور را تامین می کند.

رضا افرازه افزود: این امر نتیجه تلاش کشاورزان و همکاری مسئولان بخش های خصوصی، دولتی و تجاری استان است.

وی ادامه داد: با تغییرات اخیری که درستاد شرکت بازرگانی دولتی کشور و استانها روی داده، رویکرد شرکت به سمت استفاده از نیروهای خلاق، توانمند و اثر بخش برای به کا گیری آنها در مناصب بالاتر است.