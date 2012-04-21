9 تصویر؛ درگیری اولاند و سارکوزی در رینگ بوکس!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مسئله تنشهای مرزی نفتی میان سودان و سودان جنوبی و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ درگیری اولاند و سارکوزی در رینگ بوکس!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اشاره دارد که فردا (یکشنبه) با رقابت نزدیک و بسیار جدی میان "اولاند" و "سارکوزی" برگزار می شود.

رابطه اخوان المسلمین با اخوان و دیگر جریانها

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به روابط نه چندان خوب درون گروهی میان اخوان المسلمین و از طرفی این جریان مصری با دیگر جریانهای سیاسی در این کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اشاره دارد.

آخرین گزینه اسرائیل درباره اشغال فلسطین

پایگاه خبری العالم امروز در کاریکاتوری راه حل نهایی پایان منازعات در فلسطین را خروج اشغالگران از این سرزمین دانسته است.

شورای امنیت و بحث درباره مسئله اختلافات نفتی سودان

روزنامه الشرق قطر امروز در کاریکاتوری به جانبداری شورای امنیت از سودان جنوبی در مسئله اختلافات نفتی این کشور تازه تاسیس با سودان اشاره دارد.

بین المللی کردن بحران در سوریه

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به تلاش غرب برای بین المللی کردن بحران سوریه اشاره کرده که در نظر دارند ناآرامیها در این کشور را وارد فاز دخالت نظامی از سوی بیگانگان کنند.

مسابقات فرمول یک در بحرین!

پایگاه الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری برگزاری مسابقات فرمول یک در بحرین را به سخره گرفته است. بر این اساس، شرکت کنندگان در این مسابقات با مشاهده ناآرامیهای بحرین با سرعت خودروهای فرمول یک از این کشور فرار می کنند.

زورآزمایی نفتی سودانیها

الوطن عربستان

جنگ قریب الوقوع نفتی در آفریقا

الحیات

اختلافات نفتی در سودان؛ بدون شرح

القدس العربی