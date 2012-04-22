۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۳۵

با فیلمنامه جابر قاسمعلی/

زندگی دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان سریال الف‌ویژه می‌شود

مجموعه‌ای درباره شهید سید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب‌الله لبنان در قالب یک سریال الف‌ویژه در خارج از کشور ساخته می‌شود.

محمد هاشمی‌اصل تهیه‌کننده تلویزیون با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: درصدد ساخت یک سریال الف‌ویژه درباره شخصیت شهید سید عباس موسوی هستیم که بناست خارج از کشور تصویربرداری شود.

وی افزود: با به پایان رسیدن مرحله تحقیقات جابر قاسمعلی هم‌اکنون مشغول نگارش متن این سریال بزرگ است که کار مفصلی خواهد شد که فعلا 26 قسمت برای آن در نظر گرفته‌ایم و در معاونت سیما ساخته می‌شود و هنوز درباره کارگردان آن تصمیم نگرفته‌ایم.

هاشمی‌اصل تهیه‌کنندگی برنامه تحویل سال شبکه سوم سیما و سریال "مسیر انحرافی" را برعهده داشته که پخش آن شب گذشته به پایان رسید.

سید عباس موسوی یکی از مؤسسان و دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان بود که توسط نیروی هوایی اسرائیل در حالی که از مراسم سالگرد شهادت شیخ راغب حرب بازمی‌گشت، به همراه خانواده‎اش ترور شد و به شهادت رسید.

