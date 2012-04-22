محمد هاشمی‌اصل تهیه‌کننده تلویزیون با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: درصدد ساخت یک سریال الف‌ویژه درباره شخصیت شهید سید عباس موسوی هستیم که بناست خارج از کشور تصویربرداری شود.

وی افزود: با به پایان رسیدن مرحله تحقیقات جابر قاسمعلی هم‌اکنون مشغول نگارش متن این سریال بزرگ است که کار مفصلی خواهد شد که فعلا 26 قسمت برای آن در نظر گرفته‌ایم و در معاونت سیما ساخته می‌شود و هنوز درباره کارگردان آن تصمیم نگرفته‌ایم.

هاشمی‌اصل تهیه‌کنندگی برنامه تحویل سال شبکه سوم سیما و سریال "مسیر انحرافی" را برعهده داشته که پخش آن شب گذشته به پایان رسید.

سید عباس موسوی یکی از مؤسسان و دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان بود که توسط نیروی هوایی اسرائیل در حالی که از مراسم سالگرد شهادت شیخ راغب حرب بازمی‌گشت، به همراه خانواده‎اش ترور شد و به شهادت رسید.