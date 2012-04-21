مازندران میزبان تورنمنت بین المللی کشتی شهید شیرودی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد آزادسازی خرمشهر افزود: این تورنمنت بین المللی با حضور سه تیم خارجی و 10 تیم داخلی در روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه در زادگاه شهید شیرودی در تنکابن برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این مسابقات پنج تیم از مازندران و پنج تیم از سایر استانهای کشور به همراه تیمهایی از جمهوری ارمنستان، داغستان و گرجستان به روی تشک خواهند رفت.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در ادامه از آمادگی مسئولان فدراسیون کشتی برای برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی شهید شیرودی خبر داد و گفت: این دوره از مسابقات کیفی تر شده و با حضور تیم های صاحب نام کشتی آسیا و جهان برگزار می شود.

پریچهره با بیان اینکه همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار را داریم، یادآور شد: غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای ورزشکار با حضور جامعه ورزشی استان، تجلیل از نخبگان جوان بسیجی و دیدار با جانبازان و خانواده شهدای ورزشکار را در این ایام در برنامه داریم.

رئیس دستگاه ورزش مازندران با اشاره به اینکه 10 مازندرانی برای پیکارهای المپیک 2012 لندن آماده شدند، اظهار داشت: با این روند پیش بینی می شود این تعداد به 12 یا 13 نفر افزایش یابد.

وی از اعزام ورزشکاران مازندران به شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: المپیکی های مازندران نیز به مراسم سالگرد معمار کبیر در تهران می روند.