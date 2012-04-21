نمایشگاه تخصصی خودروهای کلاسیک در شیراز برگزار می شود

عبدالکریم یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه خودروهای با قدمت بیش از 30 سال در سالنهای بهار و نرگس به معرض دید علاقمندان گذاشته می شوند.
وی ادامه داد: تاکنون 185علاقمند برای حضور در اولین نمایشگاه تخصصی خودروهای کلاسیک ثبت نام کرده اند.
دبیر هیئت موتورسواری واتومبیلرانی تصریح کرد: سایر علاقمندان نیز تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه برای ثبت نام وحضور دراولین نمایشگاه تخصصی خودرو های کلاسیکمی توانند به دفتر هیئت واقع در استخر انقلاب مراجعه کنند.
یگانه گفت: نمایشگاه مذکور از 21 لغایت 25 اردیبهشت سال جاری برپا می شود.
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