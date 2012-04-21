هلال احمر، محور مدیریت بحران در حوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم عصر شنبه در دیدار با دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور که به منظور معارفه سرپرست جمعیت هلال احمر قزوین برگزار شد، گفت: خدمات ماندگار توام با رفتار صادقانه و دلسوزانه با مردم از دغدغه های اصلی مدیران محسوب می شود و جمعیت هلال احمر در این زمینه باید پیشگام و زبانزد باشد.



وی افزود: جمعیت هلال احمر در شرایط حساس از جمله نهادهای تاثیرگذار و تعیین کننده محسوب می شود که در حلقه اول مدیریت حوادث غیرمترقبه قرار دارد لذا نیازمند حمایت های ویژه است.



استاندار با بیان اینکه هلال احمر قزوین از نیروهای جوان و با تجربه ای برخوردار است، تصریح کرد: استان قزوین حلقه اتصال هشت استان کشور است و باید بتوانیم نیازهای اساسی این جمعیت را که خدمات خود را به سایر استانها نیز ارائه می کند تامین کنیم.



وی گفت: قزوین معین استان تهران است و در شرایط حساس می تواند به استان های همجوار خدمات اضطراری را ارائه کند.



خیرخواهی مردم قزوین سرمایه اجتماعی است



عجم در ادامه تصریح کرد: مردم قزوین از اندیشه خیرخواهی جدی و مهمی برخوردارند که باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی از آن حفاظت کرد.



استاندار گفت: قزوین در ردیف استانهای مسافرگیر کشور محسوب می شود که به علت تردد بیش از حد در جادهد های آن شاهد حوادث و سوانح جاده ای متعددی در آن هستیم که این وضعیت نیاز به خدمات هلال احمر را برجسته می کند.

افزایش 120 درصدی اعتبارات هلال احمر استان قزوین

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور هم در این دیدار گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به تهران، قزوین می تواند همیار پایتخت باشد و به عنوان استانی معین عمل کند.



ظاهر رستمی بیان کرد: طی چند سال گذشته در دولت نهم و دهم مجموعه هلال احمر منشأ خدمات و کارهای خیرخواهانه قابل توجهی بوده و به رشد قابل ملاحظه ای دست یافته است.



وی افزود: در سال گذشته حجم اعتبارات جمعیت هلال احمر قزوین با رشد 120 درصدی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده و به یک میلیارد و 400 میلیون ریال افزایش یافته است.



دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور با ارائه گزارشی از تجهیزات و امکانات خریداری در استان قزوین تصریح کرد: در سه سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد ریال تجهیزات و امکانات به استان قزوین اختصاص یافته و در آینده نیز حمایت خود را بیشتر خواهیم کرد.



رستمی با بیان اینکه وجود امدادگران خوب و با تجربه و همچنین انسجام مدیریتی از بسترها و قابلیتهای مناسب قزوین محسوب می شود اظهارداشت: به دلیل موقعیت استراتژیک و حساس استان قزوین باید ساخت و ساز انبارهای امدادی و پایگاههای امداد و نجات را در این استان جدی بگیریم و این کار از دغدغه های مسئولان و مدیران هلال احمر کشور نیز است.