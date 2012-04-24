خطر جانی دالان سبز شهرکرد برای گردشگران/ لزوم ساماندهی ترددخودروها

به گزارش خبرنگار مهر، دالان سبز شهرکرد در مساحت 50 هزار متر مربع و با طول یک کیلومتر در حاشیه کمربندی جنوب شهرکرد احداث شده است.

به دلیل اینکه این دالان سبز و زیبا در محور پر تردد مرکز استان واقع شده خطر زیادی را نیز به همراه داشته و دارد.

اغلب خودرو ها در این مسیر با سرعت زیاد در حال حرکت هستند و این دالان نیز یکی از مکانهای است که مردم شهرکرد در ایام بهار و تابستان برای گذران اوقات فراغت از آن استفاده می کنند و سرعت خودروها موجب خطر آفرینی در این محدوده خواهد بود.

دالان سبز شهرکرد

بسیاری از مردم شهرکرد و شهر فرخشهر به همراه خانواده برای گذراندن روزهای تعطیل به این مکان می آیند و از این مکان برای گذراندن روز تعطیل خود استفاده می کنند.

همچنین مسافران نیز برای استراحت از این مکان استفاده می کنند.

این مکان در کنار پر رفت و آمد ترین جاده استان چهار محال و بختیاری در ورودی شهرکرد از سمت استان اصفهان قرار دارد.

عدم مناسب سازی وعدم وجود گارد ریل برای جلوگیری از ورود خودرو به خاطر انحراف احتمالی، ازاقدامات انجام نشده توسط مسئولان مربوطه است.

اگر خودرویی در جاده کنار دالان سبز شهرکرد منحرف شود می تواند به راحتی وارد محل نشستن مردم شود وحوادث ناگواری را رقم بزند.

مسئولان مربوطه باید هرچه سریعتر با توجه آغاز شلوغ شدن این مکان در روزهای تعطیل و شبها نسبت به مناسب سازی این منطقه اقدام کنند.

مدیر عامل سازمان فضای سبز شهرداری شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تنظیم سرعت خودرو در دالان سبز شهرکرد، بیان داشت: برای تنظیم سرعت خودروها و تمهیدات سرعت مطمئنه در این مکان باید توسط شورای ترافیک در این مکان در نظر گرفته شود.

شورای ترافیک تصمیم باید تصمیم جدی اتخاذ کند

حمید فتح اللهی با اشاره به اینکه باند کند رو در دالان سبز دراین مکان توسط شهرداری تعبیه شده، بیان داشت: ایجاد باند کندرو، سرعت مطمئنه، توقف، پارکینگ و .... در این مکان توسط شهرداری ایجاد شده اما برای تنظیم سرعت مطمئنه در این مکان باید شورای ترافیک تصمیم جدی در این زمینه اتخاذکند.

وی در خصوص نرده های محافظ کنار جاده دالان، اذعان داشت: در کنار دالان و در نزدیکی جاده نرده های بتونی به طرح چوبی به استاندارد یک متر و 10سانتی متر برای جلوگیری از تردد افراد به جاده و ... در نظر گرفته شده است.

دیواره بتونی 50 سانتیمتری از ورود خودرو جلوگیری می کند

فتح اللهی با بیان اینکه در دیواره بتونی به ضخامت 50 سانتی متر برای این مکان در نظر گرفته شده، ادامه داد: این دیواره برای این امر در نظر گرفته شده که اگر خودروی از جاده به سمت دالان منحرف شد به خود دالان ورود پیدا نکند.

دیواره بتونی 50 سانتیمتری بدون استحکام و غیر استاندارد

وی با اشاره به اینکه نرده های یک متر و 10 سانتی متری مانع ترددد عابر پیاده به جاده اصلی است، بیان داشت: اگر چنین امری اتفاق بیفتد خود عابر مسئول است زیرا که این نرده ها به گونه ای طراحی شده که در نیمه شب و .. کسی نمی تواند از این نرده ها عبور کند.

فتح اللهی عنوان کرد: دالان سبز به سمت فرخشهر ادامه خواهد داشت و مبلمان شهری، آب خوری، مجتمع خدماتی و رفاهی، پارکینگ و باند کندرو ، روشنایی معابر و ... برای این مکان در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که نرده های چوبی که برای عدم تردد مردم به داخل جاده در این محور در نظر گرفته شده در بیشتر قسمتها شکسته است و مردم به راحتی می توانند وارد جاده شوند.

همچنین جدولی 50 سانتی متری که برای عدم ورود خودرو در این منطقه احداث شده به علت عدم استفاده از مواد ساختمانی با کیفیت دارای مقاومت بالایی نیست و به راحتی خرد می شود.

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گزارش : زهرا مرادی