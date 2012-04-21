اجرای محدوده ترافیکی با زوج و فرد/ پایان ساخت پارکینگها 1.5 سال دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، هر چه به زمان آغاز اجرایی کردن محدوده ترافیکی شیراز نزدیک می شویم مسئولین شهری بیشتر به فکر ارائه اطلاعات به مردم برای جلوگیری از مشکلات احتمالی می افتند و از طرفی آنچه در خیابانهای شیراز قابل مشاهده است عدم وجود زیرساخت مناسب شهری است.

مهمترین زیرساختی که باید برای اجرایی شدن مناسب محدوده ترافیکی شیراز در نظر گرفته شود وجود وسائل حمل و نقل عمومی است که در این میان به طور یقین اضافه شده یک هزار تاکسی و 90 دستگاه اتوبوس نیازمندی مردم شیراز را پاسخ نخواهد داد.

بنا به اظهارات مسئولان شهرداری شیراز اولویت اول برای راه اندازی این محدوده را جلوگیری از تردد خودروهای شخصی اعلام می کند در حالیکه مسئولان باید در مرحله اول به فکر ایجاد زیرساخت برای رفاه ترددی مردم شیراز باشند.

از طرفی دیگر ساخت پارکینگهای جدید در سطح شهر شیراز تا یک سال و نیم دیگر به پایان می رسد که مسئولان شهری برای از بین بردن مشکل پارکینگ از زمینهای باز اطراف ورودیهای محدوده ترافیکی برای پارک خودروها استفاده خواهند کرد.

اما مهمترین بحثی که در این راستا باید مد نظر قرار داشته باشد، حضور مردم دیگر استانها در شیراز است به خصوص افرادیکه برای درمان به این شهر مراجعه می کنند با مشکل مواجه خواهند شد.

مسئولان شهری اعلام کردند که مسافرانی که قصد سفر به شیراز را دارند باید از قبل در سایت مربوطه ثبت نام کنند و برگه ورود به محدوده ترافیکی را در قبال پرداخت هزینه ای دریافت کنند که در این میان بحث توریسم درمانی به طور یقین در شیراز با مشکل مواجه خواهد شد زیرا کسانیکه برای درمان به شیراز سفر می کنند این شهر را به عنوان یک قطب درمانی می شناسند و نمی توانند علاوه بر پرداخت هزینه های مختلف درمانی، اقامتی برای تردد بین مطب پزشک، بیمارستان و محل اقامت نیز مبلغی را به صورت جداگانه پرداخت کنند.

اگر مسئولان نتوانند به خوبی این بحث را مدیریت کنند شاهد کاهش مسافران در این شهر توریستی که تازه جانی دوباره گرفته خواهیم بود.

مبحث دیگر موضوع تردد تاکسی ها در سطح شهر شیراز است که به طور یقین زمانیکه تردد خودروهای شخصی ممنوع شود فضای کار برای تاکسی ها باز خواهد شد و با این افزایش کار افزایش درآمد نیز ایجاد می شود و بنا بر این در سال جاری نیز نباید شاهد افزایش کرایه های تاکسی در شیراز باشیم.

استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی اولویت اول

معاون شهردار شیراز ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی شدن محدوده ترافیکی شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص عدم وجود زیرساختهای مناسب راه اندازی این محدوده، گفت: مهمترین هدف ما برای اجرایی کردن این محدوده ترافیکی این است که مردم از خودروهای عمومی برای تردد استفاده کنند.

حسام قلعه دار تاکید کرد: زمانیکه اولویت اول ما تردد با استفاده از خودروهای عمومی است بنا بر این نباید تفکرات را به ساخت پارکینگ برای خودروها هدایت کرد اما در عین حال تعدادی پارکینگ طبقاتی در حال ساخت است و از طرفی زمینهای هموار در ورودی های محدوده ویژه ترافیکی نیز برای پارک خودروها استفاده خواهد شد.

وی افزود: تنها راه مقابله با مشکل ترافیک در شیراز اجرایی کردن محدوده ترافیکی است زیرا خیابانهای هسته مرکزی شیراز را نمی توان توسعه داد.

معاون شهردار شیراز یادآور شد: اول مرداد طرح زوج و فرد تردد خودرو ها در محدوده ترافیکی شیراز آغاز می شود و از اول دی ماه نیز به صورت کامل این طرح اجرایی خواهد شد.

قلعه دار تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل وضعیت خیابانهای شیراز توان افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی وجود ندارد اما طرح خطوط ویژه تاکسی و اتوبوس در این شهر اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: وضعیت اتوبوسها و تاکسیهای شیراز مورد قبول است اما با اجرای محدوده ترافیکی شیراز خطوط ویژه تنها برای استفاده اتوبوسها خواهد بود و تاکسی های شیراز حق استفاده از این خطوط را ندارند.

معاون شهردار شیراز افزود: خطوط مبدا به مقصد برای تاکسیها مشخص شده تا مردم را از ورودی های محدوده ترافیکی به سمت مرکز و طرف دیگر شهر منتقل کنند.

قلعه دار یادآور شد: کنترل مکانیزه محدوده ترافیکی مد نظر قرار دارد که در این راستا افزایش دوربین های کنترلی را شاهد خواهیم بود.