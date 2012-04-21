مبارزه با قاچاق کالا زیرساخت حمایت از تولید ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر ساوری بعد ازظهر شنبه در جمع اصناف استان افزود: اصناف معتمدین مردم هستند و بر اساس همین جایگاه در تولید امنیت و پیشگیری جرائم نقش مؤثری دارند.

وی افزود: این قشر با اقدامات فرهنگی خود در کنار پلیس می توانند امنیت را در جامعه افزایش دهند.

سرهنگ ساوری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اصناف به عنوان اصل مهم و کلیدی جامعه بوده که علاوه بر کار کردهای اقتصادی و به گردش در آوردن موتور روبه جلو پیشرفتهای اقتصادی، در رویدادهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی نقش غرو آفرین داشته و حماسه های زیادی خلق کردند.

وی در ادامه به پدیده شوم قاچاق کالا در جامعه پرداخت گفت: این جرم از کهن ترین جرائم بوده و سابقه ای دیرینه در حقوق کیفری کشورها دارد و امروزه در زمره جرائم فرا ملی و بسیار خطرناک محسوب می شود که تمامی کشورها با تمامی امکانات سعی در مقابله با آن دارند.