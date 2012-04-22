تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1391 مصادف است با 30 جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و 22 آوریل سال 2012 میلادی.

- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* راه‌آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17، ورزشگاه تختی تهران

* ذوب آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

* شاهین بوشهر - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

- روز دوم از هفته سی و پنجم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پییگری می‌شود:

* گرانادا - ختافه

* سوسیه‌داد - ویارئال

* راسینگ سانتاندر - بیلبائو

* اتلتیکومادرید - اسپانیول

* والنسیا - رئال بتیس

- هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* فیورنتینا - اینتر

* میلان - بولونیا

* لاتزیو - لچه

* جنوآ - سیه‌نا

* چزنا - پالرمو

* یوونتوس - رم

- هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* آئوسبورگ - شالکه

* هانوفر - فرایبورگ

- هفته سی و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* منچستریونایتد - اورتون

* وولوورهمپتون - منچسترسیتی

* لیورپول - وست برومویچ