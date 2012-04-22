تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1391 مصادف است با 30 جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و 22 آوریل سال 2012 میلادی.
- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* راهآهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17، ورزشگاه تختی تهران
* ذوب آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
* شاهین بوشهر - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
- روز دوم از هفته سی و پنجم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پییگری میشود:
* گرانادا - ختافه
* سوسیهداد - ویارئال
* راسینگ سانتاندر - بیلبائو
* اتلتیکومادرید - اسپانیول
* والنسیا - رئال بتیس
- هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* فیورنتینا - اینتر
* میلان - بولونیا
* لاتزیو - لچه
* جنوآ - سیهنا
* چزنا - پالرمو
* یوونتوس - رم
- هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* آئوسبورگ - شالکه
* هانوفر - فرایبورگ
- هفته سی و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* منچستریونایتد - اورتون
* وولوورهمپتون - منچسترسیتی
* لیورپول - وست برومویچ
نظر شما