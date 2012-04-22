  1. ورزش
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۷:۲۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات هفته سی و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و ادامه مسابقات باشگاهی فوتبال در اروپا از مهمترین اتفاقات ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1391 مصادف است با 30 جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و 22 آوریل سال 2012 میلادی.

- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* راه‌آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17، ورزشگاه تختی تهران
* ذوب آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
* شاهین بوشهر - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

- روز دوم از هفته سی و پنجم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پییگری می‌شود:
* گرانادا - ختافه
* سوسیه‌داد - ویارئال
* راسینگ سانتاندر - بیلبائو
* اتلتیکومادرید - اسپانیول
* والنسیا - رئال بتیس

 - هفته سی و چهارم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* فیورنتینا - اینتر
* میلان - بولونیا
* لاتزیو - لچه
* جنوآ - سیه‌نا
* چزنا - پالرمو
* یوونتوس - رم

- هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* آئوسبورگ - شالکه
* هانوفر - فرایبورگ

- هفته سی و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* منچستریونایتد - اورتون
* وولوورهمپتون - منچسترسیتی
* لیورپول - وست برومویچ

کد مطلب 1582438

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