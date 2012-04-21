بنگاههای کوچک اقتصادی در کاهش فقر و ایجاد اشتغال جامعه موثر هستند

خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهمیتی که صنایع کوچک درتوسعه اقتصادی کشورها دارند توجه روز افزون سیاستگذاران را درجوامع مختلف به دنبال داشته است.

وی اظهارداشت: اتخاذ سیاستهای مربوط به حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در بیشتر کشورها به ویژه ایران با هدف کاهش فقر و ایجاد اشتغال از مهمترین اولویتهای دولتهاست.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی گیلان گفت: فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آنها در چارچوب بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت می کنند، در واقع ستون فقرات صنعت بیشتر کشورها را تشکیل و از عوامل تعیین کننده عملکرد بخش صنعت محسوب می شوند.

وی اظهارداشت: ازآنجائیکه مهمترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره وری سازمان، منابع انسانی آن است بنابراین یکی از مسائلی که مدیران سازمانهای پیشرو را درگیر خود خواهد ساخت، تلاش برای افزایش بهره وری شغلی کارکنان است.

حنیف ادامه داد: فعالان بخش خصوصی در چارچوب انبوهی از تشکلهای غیردولتی، بنگاههای کوچک و متوسط، خوشه های صنعتی و کارآفرینان از طریق نوآوری و خلاقیت و تولیدات مبتنی بر دانش، از عوامل اصلی رشد و توسعه صنعتی در همه کشورها محسوب می شوند.

وی یادآورشد: این فعالان به عنوان عوامل تولیدی واسطه و یا نهایی و نیز مصرف کننده خدمات و کالاها، نقش تعیین کننده و معنی داری در ایجاد اشتغال، تولید ثروت و جلب سرمایه های خارجی در منطقه ایفا می کنند.