به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محی الدین حایری شیرازی در جلسه طرح مربیان اخلاق مجتمع آموزش عالی فقه که در مسجد این مجتمع برگزار شد با اشاره به جایگاه اخلاق، افزود: اخلاق موجب تحول و پیشرفت در زندگی انسان می شود؛ اخلاق ترمز برای انسان است که به هر مسیری وارد نشود یا به سرعت به انحراف کشیده نشود.



وی اضافه کرد: هر ترمز، باید دارای دو جنبه فردی و اجتماعی باشد؛ به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه شخص خود را به نور تهذیب می آراید، همراه اجتماع نیز حرکت کند و تهذیب نفس را در دستور کار خود قرار دهد.



این استاد اخلاق حوزه با بیان اینکه تنها ایمان و عمل صالح نمی تواند انسان را از گناهان مصون دارد، تصریح کرد: ایمان بدون توجه به مسائل اجتماعی و محیط زندگی، موجب سقوط فرد از امور معنوی خواهد شد.



علم در سایه تقوا ثمر می‌دهد



وی با اشاره به توصیه به حق و صبر در قرآن یادآوری کرد: این دو امر قرآنی، ناظر به لزوم مشارکت در امور اجتماعی مسلمانان است.



آیت الله حائری بیان داشت: علم بدون تقوا، موجب آزردن ائمه اطهار(علیهم السلام) و دل آزرده حضرت فاطمه(س) خواهد شد، چرا که این بزرگواران عمر خود را برای تبلیغ این موضوع گماشتند که علم، تنها در سایه تقوا به ثمره می انجامد.



وی با بیان این که اسلام باعزت، به اسلام باتقوا گفته می شود، بیان کرد: اسلام بدون تقوا، همان دینی است که دشمنان اسلام در آرزوی تبلیغ آن هستند و به بهترین صورت از آن سوء استفاده می کنند.



تنها انقلابی که الی الله باشد، به سرانجام می‌رسد



استاد حوزه علمیه قم با ابراز این که پذیرش حق، موضوعی اختیاری در بین مردم است، اظهار داشت: قیام امام زمان(عج)، برای رفع مانع تبلیغ اسلام و برطرف سازی اکراه پذیرش اسلام و حق است، در نتیجه ایشان در پی برقراری مقتضی و پذیرش اجباری مردم غیرمسلمان نیستند.



وی با بیان اینکه تاریخ گواهی می دهد که شخصیت های اسلامی در وهله نخست ترور شخصیت و در ادامه ترور شخص شدند، یادآور شد: تنها انقلابی که الی الله باشد، به سرانجام می‌رسد. پس انقلاب هایی که رنگ و بوی خدایی ندارد، انقلاب شیطانی است.



آیت الله حائری شیرازی بزرگترین طاغوت را نفس انسان دانست و تأکید کرد: شیطان اعمال سوء را در درون انسان پسندیده و مقبول جلوه می دهد که این موضوع بزرگترین خطر برای انسان است.