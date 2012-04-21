کارفرمایان مصمم به استفاده از اجناس تولید خارجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم داوودی شنبه درجلسه شورای اسلامی شهر اصفهان، فراخوان تراکم که از مصوبات کمسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر است، اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس مضربی از واحدهای مسکونی قیمت برخی از مناطق برخوردار شهر اصفهان که بهره بردایر اقتصادی خوبی می شود افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در مناطق حاشیه‌ای افزایش جزیی داشته ایم، افزود: بافت فرسوده شهر قیمتهای تراکم افزایشی نداشته است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: قیمت گذاری و نیز تراکم مناطق شهر اصفهان بر اساس کار کارشناسی و با توجه به برخورداری مناطق صورت گرفته است.

داوودی تاکید کرد: افزایش نرخ تراکم باید برای مردم شفاف سازی شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از نقاط شهر نیاز به ترمیم آسفالت دارد، افزود: خسارتهای فراوانی ناشی از نامناسب بودن روکش آسفالت ها به خودروها وارد می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید به اینکه باید از واردات بی‌رویه و غیرقانونی اجناس جلوگیری کرد، افزود: در صورتی که از واردات بی‌رویه جلوگیری شود حمایت از سرمایه‌گذار و نیز تولید داخلی افزایش و در پرتو آن اشتغال‌زایی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید از این فرصت برای جذب سرمایه داخلی و حمایت از تولید استفاده کرد، ادامه داد: یکی از مقوله‌های مهم در بحث نهادینه شدن و حمایت از تولید داخلی پوشاک است.

داووی اضافه کرد: در امر ساختمان‌سازی بسیاری از اجناس داخلی از کیفیت برخوردار است اما کارفرمایان هنوز مصمم به استفاده از اجناس تولید خارجی هستند.

وی با اشاره به اینکه مصرف اجناس داخلی باید بین مردم نهادینه و تبلیغ شود، تصریح کرد: حمایت از کار و تولید موجب اشتغالزایی قشر جوان تحصیل کرده و آماده به کار می‌شود.