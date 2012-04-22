"پرسپولیس" مدیر تونسی را به دادگاه کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش فیلم پرسپولیس که بر اساس سیاست های خصمانه سینمای غرب علیه انقلاب اسلامی و دین مبین اسلام ساخته شده بود، به دلیل توهین به مقدسات اسلامی مورد اعتراض مردم کشور تونس قرار گرفت.

شدت اعتراض ها به حدی رسید که تجمع های زیادی در مقابل دفتر این شبکه و خانه مدیر آن شکل گرفت. بر اساس آن گزارش با وجود این مخالفت ها اما شبکه تلویزیونی دو بار اقدام به پخش این فیلم کرد و مجبور به عذر خواهی نیز شد.

اما دو روز پیش دومین دادگاه مدیر این شبکه در مراقبت های شدید امنیتی در تونس برگزار شد. وکلای این مدیر به ارائه مستندات پرداختند و قاضی نیز از حقوق افکار عمومی که در جریان نمایش این فیلم جریحه دار شده بود، به ارائه دادخواست پرداخت.

مدیر این شبکه دادگاه قبلی را با اخلال در نظم دادگاه و اعتراض به سیاسی بودن آن ناتمام گذاشته بود و به نطر می رسد جریمه سنگینی در انتظار وی خواهد بود.