۸۰ درصد مصوبات سه سفر هیئت دولت به هرمزگان اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدلکریم هاشمی نخل ابراهیمی عصر شنبه از شهرهای گوهران و سردشت و روستاهای اهون، گوریچی، علی اباد جگدان، جگدان، پاهتک، شهرشیب، درنگ مدو، جنگل، نصری، پاراپیون، ملکن، بن ریز وخمینی شهر بازدید کرد.

نماینده منتخب شرق استان در اجتماع پرشور مردم شهر گوهران در مسجد امام خمنیی (ره)این شهرها از حضور خود در این شهرستان تقدیر و تشکر از مردم به خاطر شرکت گسترده در انتخابات دوازدهم اسفند ماه عنوان کرد و گفت: مردم با این حضور نه بزرگی به دشمنان جمهوری اسلامی گفتند به آنهایی که چشم طمع به کشور ما دوخته بودند وانتظار داشتند مردم حضور کم رنگی را در پای صندوق های رای داشته باشند.

عبدالکریم هاشمی گفت: حضور ۷۲ درصدی مردم هرمزگان و حوزه شرق بار دیگر ثابت کردند که همچنان این نظام -انقلاب و رهبری ایستاده اند.

هاشمی اضافه کرد: دوران رقابت انتخاباتی به پایان و دوران رفاقت رسیده و همه ما با هم باید در یک مسیر و هدف مشرک برای رسیدن به سرمقصد مقصود قدم برداریم، که پیشرفت وتعالی خودمان و کشورمان را به دنبال دارد در این راه باید اختلافات کنار بگذاریم و باهم به هدف نهایی که همان پیشرفت و تعالی است برسیدم.

نماینده منتخب میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد سه شعار اساسی خود را توسعه پیشرفت و تحول عنوان کرد.

وی اضافه کرد: درگیری ها ما را به جایی نخواهد رساند، اتحاد و همدلی ما را به نتیجه می رساند و توسعه حاصل اتحاد و تلاش و کوشش و کار خواهد بود.

هاشمی مهمترین برنامه کاری خود را پیگیری برنامه های سفرهای چهارگانه ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: در این چهار سفر مصوبات خوبی داشته ایم و ما پیگیر انجام مصوبات هستیم، چیزی که در دوره های گذشته انجام نمی شد و در دو یا سه سفر قبلی شاهد بودیم که ۸۰ درصد مصوبات عملیاتی نشده یا نصفه کاره رها شده است.