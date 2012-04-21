  1. سیاست
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۵۲

صالحی در جمع خبرنگاران:

شهید قرنی پس از پیروزی انقلاب نیروهای نظامی کشور را سامان داد

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: شهید سپهبد قرنی توانست بعد از پیروزی انقلاب نیروهای نظامی کشور را سامان دهی کند.

به گزارش خبرنگارمهر، سرلشکرعطاالله صالحی فرمانده کل ارتش در حاشیه مراسم سی و سومین سالگرد شهادت سپهبد قرنی در مسجد امام خمینی ستاد کل ارتش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این شهید در هنگام رسیدن به مسئولیت فرماندهی ستاد مشترک ارتش 80 سال سن داشت گفت: در دوران ستم شاهی که که کشور صددرصد تحت سلطه بیگتنگان و آمریکا بود ایشان با روحیه مردانگی، جوانمردی و حقیقت جویی در مخالفت با رژیم انجام وظیفه می کردند.

وی با اشاره به زندانی شدن متعدد این شهید بزرگوار در دوران ستمشاهی اظهار داشت: ایشان همیشه تحت نظر بودند تا اینکه به اجبار بازنشسته و به تعبیر دیگر از ارتش اخراج شدند.

فرمانده کل ارتش بااشاره به اینکه شهید سپهبد قرنی توانست بعد از پیروزی انقلاب نیروهای نظامی کشور را سامان دهی کند گفت: با انسجامی که این شهید به ارتش داد توانستیم به تهاجم دشمنان و گروهک ها درکشور و مرزها خاتمه دهیم، همین توانایی موجب کینه منافقین شد و در سال 58 ایشان را که نخستین مقام عالی رتبه نظامی بودند به شهادت رساندند.
 
کد مطلب 1582504

