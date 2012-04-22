70درصد سنگبری های اصفهان با ظرفیت 30 درصد کار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دفاعی در نشست بررسی مشکلات و معضلات سنگ استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه واحدهای تولید سنگ استان بعد از یک برهه زمانی فعالیت خود را از سر گرفته تنها 70 درصد از واحدهای تولیدی سنگ استان با 25 تا 30 درصد توان خود کار میکنند و اگر مشکلات موجود ادامه داشته باشد، این توان نیز از دست میرود.
وی ادامه داد: صنعت سنگ در کشور با فراز و نشیبهایی همراه بوده که به دلیل عدم پیشرفت ماشینآلات کیفیت سنگ مطلوب نیست.
رییس اتحادیه صنایع سنگ استان با اشاره به صادرات سنگ استان در سال گذشته تصریح کرد: استان اصفهان به عنوان یکی از قطبهای این صنعت در سال گذشته کمتر از پنج درصد محصولات خود را صادر کرده است.
وی بیان داشت: اگر مسئولان به مدت پنج سال مواردی از قبیل بیمه، مالیات و قوانین سخت را از دوش این صنعت بردارند، صنعت سنگ پنج برابر میزان موجود اشتغال ایجاد میکند.
دفاعی اضافه کرد: دولت برای وضع قوانین باید با پیشکسوتان، اصناف و اتحادیهها مشورت کند تا قوانین کاربردی را وضع و قوانین نتیجه بخش را حفظ کند.
وی با اشاره به اینکه ورود کشورهای چین، یونان و هند به بازار سنگ کشور موانعی بر سر راه تولیدکننده ایجاد کرده است، تاکید کرد: به علت عدم دریافت گمرک در زمینه واردات سنگ از کشور چین در حالی که کیفیت محصول پایین بوده، اما واردات آن به کشور راحت و به صورت قاچاق انجام میشود.
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