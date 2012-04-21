کشورهای در حال توسعه در مدیریت اقتصاد جهانی حضور فعال داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود موحدی که به عنوان رئیس گروه آسیا در کنفرانس آنکتاد سخنرانی می‌کرد، ضمن اشاره به چالش‌های پیش رو، وحدت و همبستگی کشورهای در حال توسعه را تنها راه موفقیت آنها دانست.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقدامات یکجانبه اقتصادی تحمیلی بر کشورهای در حال توسعه، بحران مالی و اقتصادی جهانی، ادامه نابرابری‌ها در سطح جهانی، و فقدان حضور کشورهای در حال توسعه در فرایند تصمیم گیری ها در مدیریت اقتصاد جهانی را به عنوان نمونه ای از موانع توسعه کشورهای در حال توسعه برشمرد.

وی با انتقاد از رهیافت غیر سازنده کشورهای غربی در تضعیف آنکتاد به عنوان سازمانی با هدف اجماع سازی جهانی در حوزه موضوعات مربوط به توسعه که با برنامه ها و تحقیقات خود به توسعه کشورهای در حال توسعه کمک کرده است گفت: قدرت ما در تعداد ما نیست بلکه در وحدت و همبستگی ما است.

موحدی افزود: برای رسیدن به این هدف گروه 77 نیازمند یک راهبرد بلند مدت و داشتن صدای واحد است و این تنها راه موفقیت کشورهای در حال توسعه است.

در پایان این نشست گروه 77 طی اعلامیه ای با اظهار نگرانی و رد تحریم ها واقدامات یکجانبه اقتصادی اعمال شده علیه کشورهای در حال توسعه خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی برای مقابله و رفع این اقدامات شد.

گروه 77 شامل حدود 135 کشور در حال توسعه است، ضمن اینکه سیزدهمین کنفرانس آنکتاد از 21 تا 26 آوریل 2012 در دوحه قطر برگزار می‌شود.