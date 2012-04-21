بسیاری از مواد آرایشی غیرمجاز در کشورهای همجوار ساخته می شود

مریم السادات موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مردم در ارتباط با عوارض مصرف مواد آرایشی بهداشتی غیر مجاز بیشترین شکایت را حساسیت های پوستی عنوان می کنند.

مدیر نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به استفاده مواد آرایشی بهداشتی در زندگی روزمره اظهارداشت: فراورده های آرایشی بهداشتی فراورده هایی هستند که برای بهداشت و زیبا کردن پوست و افزایش جذابیت و تغییر ظاهر بدن بدون تغییر در عملکرد یا ساختار آن به کار می رود.

موسوی زاده در پاسخ به این سئوال که "آیا مصرف مواد آرایشی بهداشتی مضر است یا خیر" گفت: همه افراد به دنبال مواد آرایشی بهداشتی هستند که هیچ عارضه جانبی در پی نداشته باشند یعنی پوست را تحریک نکنند و آلرژی ایجاد نکند ولی واقیعت این است که تاکنون چنین ماده ای ساخته نشده است.

موسوی زاده در ادامه بیان داشت: با توجه به مواد شیمیایی متعددی که در ساخت مواد آرایشی استفاده می شود به خصوص فلزات سنگینی که در برخی اقلام آرایشی بهداشتی وجود دارد توصیه می شود از مواد آرایشی در حد کم و ضرورت استفاده شود.

وی مواد آرایشی بهداشتی غیر مجاز را موادی دانست که از مبادی غیر قانونی وارد کشور می شوند و گفت: هیچ نظارتی بر نحوه تولید، شرایط نگهداری و حمل ونقل مواد غیر مجاز توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت نمی پذیرد و عمده این مواد در کارگاههایی که در زیر زمین کشورهای همچون پاکستان، سوریه و... در شرایط غیر بهداشتی تولید می شوند.

مدیر نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو تصریح کرد: مواد غیر مجاز از مواد اولیه نامرغوب و رنگها و افزودنیهای غیر مجاز استفاده شده و حتی با بسته بندی های مشابه محصول اصلی با قیمت بسیار ارزان تر از نوع معتبر وارد بازار می کنند.



موسوی زاده با هشدار به مصرف مواد آرایشی بهداشتی غیرمجاز تاکید کرد: از مصرف مواد آرایشی بهداشتی که فاقد مشخصات بهداشتی به خصوص مواد وارداتی خودداری کنید، مواد وارداتی باید دارای برچسبی فارسی باشند که نام محصول، تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت، نام کارخانه و کشور تولید کننده، پروانه بهداشتی واردات از وزارت بهداشت بر روی لیبل کالا درج شده باشد و محصولات ایرانی باید علاوه بر این مشخصات دارای شماره پروانه ساخت داشته باشند.

وی با اشاره به عوارض انسانی مصرف مواد آرایشی بهداشتی یادآور شد: مصرف مواد آرایشی بهداشتی غیرمجاز صدمات جبران ناپذیری بر سلامت خواهد داشت و مشکلات کبدی و کلیوی شدیدی در مصرف کننده ایجاد می کند.

مدیر نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: مردم در ارتباط با عوارض مصرف مواد آرایشی بهداشتی غیر مجاز بیشترین شکایت را حساسیت های پوستی عنوان می کنند.