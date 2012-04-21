فاطمه (س) اسوه تمام عیار زن مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فرحزاد عصر شنبه در سوگواره گنجینه اسرار در علی آبادکتول افزود: الگوبرداری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) بهترین طریق معرفت است.

حجت الاسلام فرحزاد از حضرت فاطمه (س) به عنوان انسانی کامل با والاترین درجه از بینش توحیدی یاد کرد.

وی افزود: بدون شک الگوبرداری از آن بهترین طریق معرفت است.

وی در ادامه سخنان خود از اخلاق و سخاوت به عنوان مهمترین ویژگی های جاودانه حیات فاطمه (س) نام برد.

حجت الاسلام فرحزاد با ذکر روایتی از سخاوت ایشان و فرزندانشان گفت: اخلاق و سخاوت آن حضرت به گونه ای بود که مال، جان و آبروی خود را در راه اسلام فدا کرد.