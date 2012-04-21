سرمایه گذاری مشارکتی توسعه شهری را رقم می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ترابیان با بیان این مطلب افزود: توسعه شهری بر مبنای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی تعریف می شود و بر این اساس طراحی و تدوین پروژه های کلان شهری از مولفه های اولویت دار در این خصوص است.

وی بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی را امری مهم برای تحقق اهداف کلان مدیریت شهری دانست و بیان کرد: رونق و گسترش منطقی ساختارهای شهری از جمله ساختار های فرهنگی، خدماتی و زیربنایی نیاز به تعریف پروژه های کارآمد و اجرای سریع آن دارد.

این مسئول هزینه های بالای اجرای پروژه های عمرانی با محورهای مختلف را یادآور شد و تاکید کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند ضمن اعتلای کارآمدی مدیریت شهری در اجرای طرح های مختلف عمرانی، تسریع پروژه ها را موجب شود.

نمایش مذهبی " حور در آتش " در سالن شهدای شهرداری کرج به روی صحنه می رود

کارگردان نمایش دینی مذهبی "حور در آتش" از آغاز زمان اجرای این نمایش در از شامگاه روز جاری در سالن شهدای شهرداری کرج خبرداد.



نمایش مذهبی حور در آتش، روایتی از زندگی بانوی بزرگ دو عالم ححضرت فاطمه (س) است که گوشه‌هایی از زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) و سیره و روش آن حضرت در زندگی را روایت می کند.

همایش «حور در آتش» با هدف شناخت بیشتر شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س) و انتقال ارزش‌های معنوی و یادآوری هرچه بیشتر ارزش های دینی و اسلامی به نسل‌های کنونی و آینده روی صحنه خواهد رفت.



شاخصه های ایران با مقیاس کوچک در جهانشهر کرج به نمایش در می آید

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از اجرای پروژه "ایران کوچک" در جهانشهر این کلانشهر خبر داد و گفت: در این پروژه به نوعی تمامی شاخصه های ایران در مقیاس کوچک به صورت ماکت اعم از ساختمانهای معروف، مردم شناسی و ... به شهروندان معرفی می شود.



عباس زارع اظهار داشت: طی سال گذشته شهرداری باغات جهانشهر به خصوص ضلع غربی بلوار جمهوری اسلامی (باغ فاتح) را احیا و بازسازی کرد.

وی افزود: در این زمینه با اختصاص دو و نیم میلیارد تومان اعتبار، خیابانهای این باغ کف سازی و آبنماهای مورد نیاز ساخته شدند.

برگزاری سمینار آشنایی با اصول و مبانی مدیریت بحران در کرج

مدیر پیشگیری از حوادث و مقابله با بحران شهرداری کرج از برگزاری سمینار یک روزه آشنایی با اصول و مبانی مدیریت بحران در این کلانشهر خبر داد.

روح الله کیان اظهار داشت: به همت معاونت خدمات شهری شهرداری کرج، طبق برنامه ریزی مقرر شده است که سمینار آشنایی با اصول و مبانی مدیریت بحران در این کلانشهر برگزار شود.

وی افزود: این سمینار یک روزه است که طی آن اساتید دانشگاه تهران و مسئولان کشوری حضور دارند و به ارائه نکات مرتبط می پردازند.



395 متوفی در آرامستان بهشت سکینه (س) کرج دفن شدند

مدیر متوفیات و پذیرش سازمان آرامستانهای شهرداری کرج از دفن 395 متوفی طی فروردین ماه سال جاری در محل آرامستان بهشت سکینه(س) خبر داد.

اسکندر ابراهیمی با اشاره به آمار تعداد متوفیات ثبت شده فروردین ماه سال 1391 در رایانه سازمان آرامستانها اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری تعداد 687 نفر متوفی در این سازمان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع این تعداد 381 نفر مذکر، 222 نفر مؤنث و 84 نفر نوزاد بوده اند.



واحدهای فنی و شهرسازی منطقه 8 به سایت اداری باشگاه میلاد کرج

مدیر منطقه 8 شهرداری کرج از انتقال واحدهای فنی و شهرسازی این منطقه به ساختمان موقت شهرداری منطقه 8 در محل باشگاه میلاد خبر داد.



فرج الله ایلیات عنوان کرد: هم اکنون واحدهای مالی، عمرانی و خدمات شهر در ساختمان قبلی واقع در برغان در حال انجام وظیفه هستند و شهروندان برای انجام امور مربوطه می توانند به این مکان مراجعه کنند.



این مسئول با اشاره به گستردگی منطقه 8 و الحاق برخی محدوده ها از مناطق 7 و 1 افزود: با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف شهرداری خدمات رسانی به شهروندان است، این اقدام شهرداری به منظور سهولت خدمات رسانی به شهروندان انجام شد.



ایلیات ادامه داد: ساختمان جدید شهرداری منطقه 8 در دست ساخت است و امید می رود به زودی شاهد بهره برداری از آن باشیم.