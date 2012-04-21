موفقیت فولاد ماهان به منظور اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فولاد ماهان سپاهان به عنوان نخستین باشگاه خصوصی ایران موفق به اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت از سوی شرکتSGS سوئیس شد.

باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان به عنوان نخستین باشگاه خصوصی کشور موفق به اخذ استاندارد مدیریت کیفیتiso 2009:2008 از سوی شرکت معتبرSGS سوئیس شد.

استانداردiso9001:2008 آخرین ویرایش سیستم مدیریت کیفیت از سوی شرکت معتبر SGS سوئیس بوده که در راستای خدمات ورزش قهرمانی، ورزش همگانی، خدمات فرهنگی و آموزش‌های مرتبط از سوی باشگاه فولاد ماهان سپاهان اخذ شده است.

با توجه به اهمیت ویژه ساختار حرفه‌ای و اصولی باشگاه‌ها و همچنین رسیدن به استانداردهای بین‌المللی باشگاه داری، اخذ گواهینامه بین‌المللی ISO 9001:200 از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است.

باشگاه فولاد ماهان سپاهان کسب این موفقیت مهم که گام بلندی است در راستای حرکت در مسیر دنیای حرفه‌ای ورزش به تمام هواداران و دوستداران خود تبریک می‌گوید.

پتروشیمی بندر امام حریف فولاد ماهان شد

تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام با پیروزی برابر تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر به جمع چهار تیم برتر مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال صعود کرد.

در آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور تیم‌های پتروشیمی و صنایع پتروشیمی ماهشهر به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار تیم پتروشیمی موفق شد با نتیجه 74 بر 59 حریف خود را شکست دهد و به جمع چهار تیم برتر راه پیدا کند.

با راهیابی تیم پتروشیمی، این تیم در مرحله نیمه نهایی با تیم بسکتبال فولاد ماهان اصفهان دیدار می‌کند.

تیم بسکتبال فولاد ماهان با کسب دو برد متوالی برابر تیم می حفاری اهواز جواز حضور در جمع چهار تیم برتر پایانی را به دست آورده بود.

شاگردان محسن صادق‌زاده در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، به مصاف شاگردان مهران شاهین طبع می‌روند.

همچنین در این مرحله از مسابقات مهرام به مصاف دانشگاه آزاد می‌رود تا چهره یکی دیگر از تیم‌های فینالیست در جدال این دو تیم مشخص شود.