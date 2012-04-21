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۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

بانک جهانی خبرداد:

بهبود سیستم آموزشی ویتنام/ فاصله زیاد سیستم آموزشی ویتنام با کشورهای مشابه

بهبود سیستم آموزشی ویتنام/ فاصله زیاد سیستم آموزشی ویتنام با کشورهای مشابه

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: بانک جهانی اعلام کرد که سیستم آموزشی ویتنام در کوتاه مدت توانسته است در زمینه بهره وری آموزشی دستاوردهای شگرفی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روز جمعه  ویتنام، بانک جهانی با انتشار گزارشی تخت عنوان "بهبود کیفیت آموزش برای همه تا پایان سال2012 " اعلام کرد: بهبود و دستاوردهای سیستم آموزشی مقاطع دبستان تا دبیرستان ویتنام به ویژه در مقایسه با کشورهایی با درآمد و ثروت مشابه حیرت انگیز است.

بر اساس این گزارش رتبه ویتنام با رتبه دیگر کشورهای مشابه از منظر درآمد اقتصادی و موقعیت چغرافیایی، فاصله بسیار زیادی دارد.

"کیکو ساتو" مسئول هماهنگی برنامه کشوری بانک جهانی در ویتنام، با اعلام این خبرگفت: دولت ویتنام می تواند با استفاده از نتایج این گزارش راهبردهای امور اقتصادی- اجتماعی و  نیز آموزشی را توسعه بیشتری دهد.

با این حال در گزارش بانک جهانی به چالش فاصله های طبقاتی و میزان دسترسی آنها به سیستم آموزشی مناسب نیز اشاره شده است و از دولت ویتنام خواسته شده برای بهبود این معضل با اختصاص بودجه مناسب آموزشی، کیفیت آموزشی را بیشتر ارتقا دهد.
 

کد مطلب 1582553

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