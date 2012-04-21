به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری در حاشیه جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی گفت: از جمله طرحهای مصوب در این هیئت ، سرمایه گذاری خارجی در طرح احداث برج تجاری ، اداری ، مسکونی و خدماتی ،هتل پنج ستاره ، تولید دوده صنعتی از طریق بازیافت لاستیک ، تولید انواع سیلندر و کپسول گاز مایع ( سیلندر اکسیژن) و سیلندر گاز CNGو طرح احداث مجتمع تجاری ، تفریحی و گردشگری بوده است.



در این جلسه مصوبات دیگردر خصوص انتقال سود سرمایه گذار خارجی و تمدید مجوز سرمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی رسید.



