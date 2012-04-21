  1. اقتصاد
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۳۴

1.6 میلیارد دلار پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد

1.6 میلیارد دلار پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد

در اولین جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی در سال جدید طرحهای جدید سرمایه‌گذاری خارجی معادل 1 میلیارد و 600 میلیون دلار به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری در حاشیه جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی گفت: از جمله طرحهای مصوب در این هیئت ، سرمایه گذاری خارجی در طرح  احداث برج تجاری ، اداری ، مسکونی و خدماتی ،هتل پنج ستاره ، تولید دوده صنعتی از طریق بازیافت لاستیک ،  تولید انواع سیلندر و کپسول گاز مایع ( سیلندر اکسیژن) و سیلندر گاز CNGو طرح احداث  مجتمع تجاری ، تفریحی و گردشگری بوده است. 

در این جلسه مصوبات دیگردر خصوص انتقال سود سرمایه گذار خارجی و تمدید مجوز سرمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی رسید.


 
کد مطلب 1582554

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