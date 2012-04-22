به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خاکی در نخستین نشست صبحانه کاری اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قم در سال جاری که با حضور مدیرکل گمرک قم با موضوع تبیین راهکارهای اجرای شعار اقتصادی امسال برگزار شد، اظهار داشت: نامگذاری سال 91 به عنوان تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب در ادامه پیام‌های جهاد اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف انتخاب روند شایسته‌ای است که نشان می‌دهد برای رسیدن به یک ایده آل چشم انداز 20 ساله صنعت و تولید چه مسیری را باید طی کرد و چه راهی را در پیش رو خواهیم داشت.



وی در ادامه به مباحث مهم اقتصادی که فعالان اقتصادی در سال گذشته پشت سر گذاشتند اشاره کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز، برخی مشکلات موجود در بحث صادرات و مباحثی در خصوص بعضی از رانت‌ها برای بخش خصوصی می‌تواند به مثابه یک سم باشد.



صنعتگران سال گذشته در حوزه انرژی حمایت نشدند



رئیس اتاق بازرگانی قم تأکید کرد: چنانچه در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به ویژه در خصوص وضعیت حامل‌های انرژی حمایت جدی انجام نگیرد مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.



وی مبحث انرژی را یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه صنعت و تولید دانست و افزود: در سال 1390 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به خصوص در حوزه انرژی حمایت ویژه‌ای از صنعتگران صورت نگرفت و هم اکنون صنعتگران منتظر اعلام برنامه حمایتی سال 91 در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند.



خاکی با بیان اینکه افق دید تولیدکنندگان به بحث تولید و صادرات یک نگاه بلند مدت است، اذعان داشت: در این راستا مهم‌ترین برنامه کاری اتاق بازرگانی برگزاری جلسات با مدیران و مسئولان استانی است که دستاورد آن تعامل هرچه بیشتر بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکلات تولید کنندگان و بازرگانان است.



بسته حمایتی ویژه گمرک برای تولید کنندگان و صادرکنندگان قم



مدیر کل گمرک استان قم در ادامه این نشست با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: همانطور در سال 1390 «سال جهاد اقتصادی» صنعتگران، بازرگانان استان کارنامه درخشانی را ارائه کردند قطعاٌ درسال 1391 با برگزاری چنین جلساتی وهمدلی و تعامل هر چه بیشتر بخش خصوصی و دولتی مشکلات را به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.



احمد ذاکری افزود: در سال گذشته دربخش صادرات مقدار 49 هزار و 700 تن انواع کالا‌ها از قبیل کتاب، فرش دستباف، مصنوعات فلزی، کفش و دمپائی، نوشابه، مصنوعات شیشه‌ای، لوزام و ماشین آلات صنعتی و مکانیکی مواد و مصنوعات پلاستیکی، گرانول PVC، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های خوراکی به ارزش 131 میلیون دلار به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، امارات، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، تاجیکستان و صادر شده است. که از لحاظ وزن40درصدواز لحاظ ارزش 11 درصد رشد داشته است.



به گفته مدیر کل گمرک قم، تحولات ارزی و تحریم‌ها نه تنها میزان تولیدات را کاهش نداد بلکه افزایش تولیدات را در پی داشت.



وی افزود: از سال 86 گمرکات استان رویکرد خوبی داشته است، استقرار گمرک در محل جدید، ارتقاء گمرکات سلفچگان و پایانه استانی تحول جدیدی در گمرکات استان است که امیدواریم بخش صنعت از این زیرساخت‌ها به بهترین نحوه بهره‌مند شود.



ذاکری به طرح جامع گمرکات استان اشاره کرد و افزود: با عملیاتی شدن طرح جامع گمرکی با توجه به نزدیکی تهران گمرک استان به سمت این رویکرد خواهد رفت که کار از تهران خارج شود.



وی بحث راه اندازی سیستم اظهار از راه دور (اظهار الکترونیکی) را یکی از امتیازات خاص گمرک در تسریع امور گمرکی و کاهش هزینه‌ها برشمرد و گفت: در حال حاضر گمرکات استان یک بسته حمایتی ویژه برای تولیدکنندگان و تجار استان در نظر گرفته است و در حال حاضر گمرکات استان پتانسیل بالای در خصوص صادرات فرش دستباف از گمرک را فراهم کرده است، همچنین ضمانت نامه 6 ماهه برای کالاهای ورودی خط تولید کارخانجات در نظر گرفته شده است.



در ادامه این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم در خصوص مشکلات و مسائل حوزه گمرکات با مدیر کل گمرک به بحث و گفتگو پرداختند.