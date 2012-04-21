به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی پس از پایان دیدار امروز شنبه تیم های ملون و مس کرمان که با تساوی بدون گل در ورزشگاه تختی انزلی به پایان رسید در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش بینی می کردم تیم مس در این دیدار بسته بازی کند. ما شروع خوبی در بازی نداشتیم اما در ادامه بازی تیم برتر میدان بودیم.

وی در همین خصوص افزود: با اینکه در نیمه دوم 10 نفره شدیم اما کاملا به بازی تسلط داشتیم. ضمن اینکه نفوذ به لایه های دفاعی تیم بسته مس کرمان کار سختی بود و باعث شد که تماشاگران بازی جذابی را نبینند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان با تاکید بر اینکه اخراج هادی عزیزی کار ما را سخت تر کرد گفت: 5 دقیقه قبل از اخراج عزیزی به وی گفته بودم که مراقب تکل زدنش باشد که متاسفانه وی با بی تجربگی خود اخراج شد.

وی در پایان در خصوص عملکرد تیم داوری بازی خاطرنشان کرد: من باید فیلم بازی را ببینم و در حال حاضر نمی توانم در این خصوص اظهارنظر کنم امیدوارم تصمیمات داور سخت گیرانه نبوده باشد.