20 میلیارد ریال تسهیلات به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: در راستای خدمات رسانی بهتر به دانشجویان تحت حمایت این نهاد، سال گذشته 20 میلیارد و 105 میلیون ریال تسهیلات به 840 دانشجو پرداخت شد.

مجید الهی راد در خصوص سرانه و سقف تسهیلات دانشجویان اظهارداشت: به دانشجویان کارشناسی مبلغ 3 میلیون ریال و دانشجویان مقطع کاردانی 2 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی یادآور شد: تسهیلات مذکور به کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه‌های غیر دولتی پرداخت شد.

الهی راد با بیان اینکه این افراد علاوه بر بهره مندی خدمات فرهنگی و تحصیلی از خدمات دیگری همچون مسکن، درمان، اشتغال، جهیزیه برخوردار هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هزار و 750 دانشجوی تحت حمایت این نهاد از خدمات تحصیلی و فرهنگی این نهاد بهره مند می‌شوند.

وی افزود: این نهاد برای کلیه رشته‌های تحصیلی دانشجویان بجز فراگیر پیام نور و رشته‌های پودمانی غیر فنی کمک هزینه پرداخت می‌کند، گفت: کمک هزینه رشته‌های پیام نور هر ترم تا سقف 700 هزار ریال، دولتی یک میلیون ریال، غیر دولتی یک میلیون و 300 هزار ریال و سایر دانشگاه نیز هر ترم مبلغ 500 هزار ریال است.

بهزیستی خراسان شمالی به 8 هزار نامه مردمی پاسخ داد

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: این نهاد در سال گذشته به 8 هزار و 659 نامه مردمی ارجاع شده از نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان استان پاسخ داده است.

محمدرضا کاظم زاده افزود: بیشتر نامه‌ها مربوط به مساعدت‌های مالی و تهیه مایحتاج ضروری زندگی از قبیل جهیزیه، لوازم منزل، کمک هزینه ساخت و احداث مسکن و ساخت سرویس بهداشتی بوده است.

وی اظهار داشت: 340 میلیون ریال از محل اعتبارات نمایندگان استان، به صاحبان یک هزار و 100 نامه مردمی و 68 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات دور سوم سفر هیات دولت به 7 هزار و 555 نامه مردمی ارجاع شده پرداخت شده است.

کاظم زاده اظهار داشت: بهزیستی استان همچنین به 4 نامه مردمی ارجاع شده از سوی نهاد مقام معظم رهبری در سال گذشته پاسخ داده است.

زکات باید هرچه بیشتر درجامعه نهادینه شود

مسئول زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه دو بجنورد در جلسه هم اندیشی زکات که با حضور دهیاران شهر حصارگرمخان برگزار شد با بیان این مطلب گفت: عاملان باید عمل کننده این واجب الهی باشند تا زکات هر چه بیشتر در جامعه نهادینه شود.

حجت الاسلام حسن رحیمی افزود: کسانی که زکات پرداخت نمی‌کنند بدانند که برکات و رحمت از مالشان برداشته می‌شود و عواقب آخرت نیز همراه آن خواهد ماند.

حجت الاسلام رحیمی همچنین مسئولان زکات را به تبلیغ وترویج آن در روستاها توصیه کرد و افزود: عاملان، دهیاران و شوراها باید با تشویق، تبلیغ و اطلاع رسانی هر چه بیشتر مردم را با این امرآشنا کنند.

کارشناس مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی نیز در این جلسه به اعزام مبلغین به روستاها برای تبلیغ فرهنگ زکات اشاره کرد و گفت: اعزام روحانی به روستاها در راستای تفاهم نامه‌ای است که سازمان تبلیغات با کمیته امداد امام خمینی (ره) منعقد کرده تا از این طریق بتواند فرهنگ زکات را در روستا ترویج کند.

حجت الاسلام مهدوی همچنین به جایگاه و شخصیت حضرت زهرا اشاره کرد و افزود: این بانوی نمونه به یقین با شخصیت و عزتی که داشت مقام وارزش زن را در دنیا مطرح کرد.